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المشي على رؤوس الأصابع صحي ومفيد

الصحة

المشي على رؤوس الأصابع صحي ومفيد
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أجرى علماء جامعة يوتا الأمريكية، دراسة أظهرت نتائجها أن المشي بصورة منتظمة على رؤوس الأصابع يساعد على تخفيض الوزن.

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ويفيد موقع Gazeta.Ru نقلا عن موقع Science Daily، بأن هذه الدراسة شملت 27 شخصا أعمارهم 20-40 سنة، كان جميعهم يمارسون أنواعا مختلفة من رياضة الجري أو المشي.

وقد اتضح للباحثين، أن الذين كانوا يمشون على كعاب أقدامهم يفقدون أقل كمية من الطاقة، في حين يستهلك الذين يمشون على رؤوس أصابع أقدامهم طاقة بنسبة 83% اكثر منهم.

ويشير الباحثون، إلى أن المشي على رؤوس الأصابع يزيد من نشاط عضلات مفصل الكاحل والظهر والركبتين والوركين. واستنادا إلى هذا، ينصح الباحثون بالمشي على رؤوس الأصابع مدة خمس دقائق يوميا.

المصدر: نوفوستي

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