شركة عالمية تزرع شريحة كمبيوتر في دماغ خنزير "لهدف نبيل"

كشفت شركة نيورالينك الناشئة المتخصصة في علوم الأعصاب النقاب عن خنزير تم زرع شريحة كمبيوتر في دماغه منذ شهرين بهدف علاج الأمراض التي تصيب الإنسان بزراعة نفس النوع من هذه الشرائح.

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وتهدف نيورالينك التي شارك الملياردير إيلون ماسك في تأسيسها عام 2016 ومقرها سان فرانسيسكو، إلى زراعة وصلات لاسلكية بين الدماغ والكمبيوتر، تضم آلاف الأقطاب الكهربائية في أكثر عضو بشري تعقيدا، للمساعدة في علاج حالات عصبية مثل مرض الزهايمر والخرف وإصابات الحبل الشوكي.

وقال ماسك أمس الجمعة: "يمكن لجهاز تم زرعه أن يحل بشكل فعلي تلك المشكلات"، مشيرا إلى أمراض مثل فقدان الذاكرة والسمع والاكتئاب والأرق.

ويبلغ قطر جهاز الاستشعار الخاص بشركة نيورالينك 8 مليمترات تقريبا، أو أصغر من طرف الإصبع ويتم زرعه في الجمجمة وموصل بأسلاك صغيرة.

وبمساعدة روبوت متطور، يتم زرع خيوط مرنة أو أسلاك أدق من شعر الإنسان في المناطق المسؤولة عن وظائف الحركة والإحساس في الدماغ، بينما يكون المتلقي تحت التخدير الموضعي فقط. وقال ماسك إنه يمكن إزالة هذا الجهاز.

وأوضح خبراء علم الأعصاب أنه على الرغم من أن مهمة نيورالينك لقراءة وتحفيز نشاط الدماغ لدى البشر ممكنة، إلا أن الجدول الزمني للشركة يبدو مفرطا في الطموح.

وقال جرايم موفات، الباحث في علم الأعصاب بجامعة تورنتو: "سينبهر جدا الجميع في هذا المجال إذا أظهرت نيورالينك بالفعل بيانات من جهاز مزروع في الإنسان".

وتم زرع أجهزة صغيرة تحفز الأعصاب ومناطق الدماغ إلكترونيا لعلاج ضعف السمع ومرض الشلل الرعاش في البشر منذ عشرات السنين.

وأجرى علماء الأعصاب أيضا تجارب زرع مخ على عدد صغير ممن فقدوا السيطرة على وظائف الجسم، بسبب إصابات الحبل الشوكي أو حالات عصبية مثل الجلطات الدماغية.

ويمكن للبشر في تلك التجارب التحكم في الأشياء الصغيرة، مثل لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو مؤشر الماوس، ولكن لم يتمكنوا بعد من إكمال مهام أكثر تعقيدا.

المصدر: رويترز