كشف الدكتور قسطنطين تيتوف، رئيس قسم جراحة الأورام الخبيثة الجلدية والأنسجة الناعمة في مستشفى مركز لوغينوف العلمي والعملي، عن أعضاء الجسم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

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وقال الدكتور في حديث لإذاعة "موسكو تتحدث": " ينتشر سرطان الرئة والثدي بين النساء، والجلد والقولون والمستقيم والبروستات والرئة بين الرجال".

وأشار تيتوف، إلى أن تشخيص الأورام مبكرا، في حال عدم وجود نقائل، يمكن إنقاذ حياة المريض في 80-90% من الحالات. وأضاف، كقاعدة عامة يخضع مثل هؤلاء المرضى لعمليات جراحية للحفاظ على العضو المصاب، ونادرا ما يحتاجون إلى العلاج الكيميائي.

ووفقا له، من أجل تشخيص السرطان مبكرا ، يجب على الأشخاص الذين بلغوا عمرا محددا، الخضوع إلى برامج مسح خاصة.

وقال، "السرطان عموما، مرض مكتسب في 90% من الحالات، ويعاني منه كبار السن عادة. بالطبع السرطان يصيب الأطفال ايضا ولكن نادرا، كما أن الشباب أقل عرضة للإصابة بالسرطان من كبار السن".

المصدر: نوفوستي