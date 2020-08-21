نوع من الخضار يحد تناوله من مرض خطير!

كشف باحثون من جامعة غرب أستراليا أن تناول كرنب بروكسل أو الملفوف أو البروكلي كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 46٪.

وفي الدراسة، حلل الباحثون النظام الغذائي وصحة 684 امرأة مسنة. وكشف التحليل أن النساء اللائي تناولن أكثر من 45 غراما من كرنب بروكسل أو الكرنب أو البروكلي يوميا، كن أقل عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية بنسبة 46٪، مقارنة بالنساء اللائي لم يأكلن خضروات.

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وأوضحت الدكتورة لورين بليكينورست، التي قادت الدراسة: "في دراساتنا السابقة، حددنا أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من هذه الخضروات لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، لكننا لم نتأكد من السبب. وتوفر النتائج التي توصلنا إليها من هذه الدراسة الجديدة نظرة ثاقبة للآليات المحتملة المعنية".

وأضافت: "وجدنا الآن أن النساء المسنات اللائي يستهلكن كميات أكبر من الخضراوات هذه كل يوم، لديهن احتمالات أقل لظهور تكلس كبير في الشريان الأبهر. وأحد المكونات المحددة الموجودة بكثرة في هذه الخضروات، هو فيتامين K الذي قد يكون له دور في تثبيط عملية التكلس التي تحدث في أوعيتنا الدموية".

ويمكن أن تقلل أمراض الأوعية الدموية من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، بسبب تراكم ترسبات الكالسيوم الدهنية على الجدران الداخلية للأوعية الدموية. وما يثير القلق أنه بمرور الوقت يمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وبينما تشير النتائج إلى أن تناول كرنب بروكسل أو البروكلي أو الملفوف يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، هذا لا يعني أن هذه هي الخضروات الوحيدة التي ينبغي عليك تناولها.

وخلصت الدكتور بليكنهورست، بالقول: "يجب أن نتناول مجموعة متنوعة من الخضروات كل يوم من أجل الصحة والعافية بشكل عام".

المصدر: ميرور