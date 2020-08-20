طبيب يكشف موانع التلقيح ضد الفيروس التاجي

أعلن الدكتور فلاديسلاف جيمتشوغوف، أخصائي أمراض المناعة، أن تنفيذ برنامج التطعيم ضد الفيروس التاجي سيبدأ في روسيا بحلول فصل الخريف. فما الذي يجب عمله قبل وبعد التطعيم.





وأكد الأخصائي على عدم تلقيح الأشخاص المصابين والمرضى. كما لن يلقح الأشخاص الذين درجة حرارتهم اعلى من 37 درجة مئوية، وكذلك الذين تناولوا المشروبات الكحولية عشية التطعيم.

إقرأ المزيد

وقال، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، "يجب عدم تناول المشروبات الكحولية قبل التطعيم. لأن اللقاح قد يتفاعل مع الكحول، ويسبب مشكلات للشخص. لذلك أنصح بالامتناع عن تناول الكحول قبل 10-12 ساعة من التلقيح والأفضل قبل يوم كامل. لأن هذا يرتبط بحالة وعمل الكبد".

ويدعو الخبير الجميع إلى الحضور إلى أماكن التلقيح دون خوف، وطرح الأسئلة التي تشغل بالهم. وكذلك من حق كل شخص معرفة مدة صلاحية اللقاح ودرجة الحرارة في الثلاجة التي يحفظ فيها اللقاح، حيث يجب ألا تكون أكثر من 4 درجات مئوية.

وأضاف، من الضروري أن يقوم الطبيب بعملية التطعيم، وليس الممرضة، وقال، "هذه الأمور يجب معرفتها مقدما، ويمكن الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني لهيئة حماية المستهلك في روسيا، ووزارة الصحة الروسية، كما يجب عدم الخجل والمطالبة بأن يكون كل شيء كما ينبغي أن يكون".

وتجدر الإشارة إلى أنه في 11 أغسطس 2020 سجلت روسيا رسميا أول لقاح مضاد للفيروس التاجي، من ابتكار علماء مركز "غمالي"، وبعد بضعة أيام أعلنت وزارة الصحة الروسية عن بدء إنتاجه المتسلسل.

المصدر: نوفوستي + إيزفيستيا