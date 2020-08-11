خمس علامات على الجلد يمكن أن تشير إلى مرض السرطان

عادة ما يسبب سرطان الجلد، وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، تقرحات أو كتلا أو تغيرات في النمش أو شامات. لكن هناك سرطانات أخرى يمكن أن تسبب تغيرات جلدية يمكن رؤيتها.

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ومن المهم اكتشاف أعراض السرطان مبكرا من أجل أن يحظى المريض بفرص علاج أفضل. ووفقا للمنظمة الصحية الأمريكية American Cancer Society، هناك خمس علامات يجب الانتباه إليها على الجلد قد يعني ظهورها الإصابة بالسرطان، وهي:

- بشرة داكنة المظهر (فرط تصبغ)

- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

- احمرار الجلد

- حكة

- نمو الشعر الزائد

وتضيف المنظمة الصحية: ​​"يجب أن تعرف بعض العلامات والأعراض العامة للسرطان. لكن تذكر أن وجود أي من هذه الأعراض لا يعني أنك مصاب بالسرطان، فالعديد من الأشياء الأخرى تسبب هذه العلامات والأعراض أيضا".

وتابعت: "إذا كان لديك أي من هذه الأعراض واستمرت لفترة طويلة أو ساءت، يرجى مراجعة الطبيب لمعرفة ما يحدث."

ومن الأعراض العامة الأخرى للسرطان التي يجب ملاحظتها هي فقدان الوزن غير المبرر.

وتشرح المنظمة: "معظم المصابين بالسرطان سيفقدون الوزن في مرحلة ما. عندما تفقد الوزن دون سبب معروف، فإن هذا يسمى فقدان الوزن غير المبرر.

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وقد يكون فقدان الوزن غير المبرر بمقدار 5 كلغ أو أكثر هو أول علامة على الإصابة بالسرطان، و"يحدث هذا غالبا مع سرطانات البنكرياس أو المعدة أو المريء (أنبوب البلع) أو الرئة".

ويمكن أن تكون الحمى أيضا علامة على الإصابة بالمرض، ووفقا لـ American Cancer Society : "الحمى شائعة جدا مع السرطان، ولكنها تحدث غالبا بعد انتشار السرطان من حيث بدأ".

ويعاني جميع المصابين بالسرطان تقريبا من الحمى في وقت ما، خاصة إذا كان السرطان أو علاجه يؤثر على جهاز المناعة. (هذا يمكن أن يجعل من الصعب على الجسم مكافحة العدوى).

وأشارت المنظمة الصحية: "في كثير من الأحيان، قد تكون الحمى علامة مبكرة على الإصابة بالسرطان، مثل سرطانات الدم مثل اللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية."

والتعب أيضا جدير بالملاحظة، وتقول المنظمة: "التعب هو التعب الشديد الذي لا يتحسن بالراحة. وقد يكون من الأعراض الهامة مع نمو السرطان. لكنه قد يحدث في وقت مبكر في بعض أنواع السرطان، مثل اللوكيميا. وبعض سرطانات القولون أو المعدة يمكن أن تسبب فقدان الدم بشكل غير واضح. وهذه طريقة أخرى يمكن أن يسبب بها السرطان الإرهاق".

المصدر: إكسبرس