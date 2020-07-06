تحذير من "كوفيد-19".. ألم في الجلد لا ينبغي تجاهله

"كوفيد-19" هو مرض معد تم تأكيده لدى أكثر من 11 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وهو ما يجعلنا أشد تركيزا على الأعراض الرئيسية للمرض أكثر من غيرها.

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وفي الواقع، تشير الدراسات المستمرة إلى وجود أعراض أقل شيوعا للمرض، والتي غالبا ما يتجاهلها الناس من ضمنها الشعور بخدر مؤلم في جميع أنحاء الجسم.

وعلى الرغم من تخفيف إجراءات الإغلاق في العديد من الدول، إلا أن الحكومات ما تزال تنصح الجمهور بالبقاء في الداخل قدر الإمكان، في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس.

وقد تكون معرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا إذا شعرت بوخز غريب على جلدك، حيث أبلغ عدد من مرضى "كوفيد-19" عن هذا الشعور، والذي تم وصفه أيضا كما لو كان الجلد يحترق.

وادعى المرضى أنهم كانوا يعانون من ألم حارق في جميع أنحاء أجسامهم، وكان لديهم شعور كهربائي على بشرتهم.

ولم يتم تأكيد الإحساس كأعراض رسمية لفيروس كورونا. لكن العلماء زعموا أن الشعور الغريب قد يرتبط بتغير جهاز المناعة لدى المرضى.

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وقال الدكتور وليد جافيد، مدير الوقاية من العدوى ومكافحتها في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك: "هناك استجابة مناعية واسعة النطاق تحدث"، مضيفا: "يتم تنشيط خلايا المناعة لدينا حتى يتم إطلاق الكثير من المواد الكيميائية في جميع أنحاء الجسم والتي يمكن أن تظهر أو تشعر بوجود بعض الفوارق. وعندما تعمل الاستجابة المناعية، يمكن للناس أن يشعروا بأحاسيس مختلفة ...لقد سمعت عن تجارب مماثلة في الماضي مع أمراض أخرى".

ولكن مجرد أنك اكتسبت إحساسا بالوخز على بشرتك، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك فيروس كورونا.

فقد ينجم هذا الشعور، المعروف أيضا باسم الاعتلال العصبي المحيطي، عن عدد من الحالات الصحية، بما في ذلك مرض السكري ونقص فيتامين (بي 12) وحتى التهاب المفاصل الروماتويدي.

ويجب أن تفكر في التحدث إلى الطبيب إذا كان لديك ألم وخز مستمر في قدميك، أو إذا كان يؤثر على توازنك.

ومن المحتمل أن يكون الإحساس بالوخز ناتجا عن فيروس كورونا إذا كان مصحوبا بأي من الأعراض الأكثر شيوعا التي تشمل الحمى الشديدة والسعال المستمر الجديد.

المصدر: إكسبرس