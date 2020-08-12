مشروب يجب تجنبه في الإفطار لمنع خطر الدهون الحشوية

تزيد دهون البطن من خطر الإصابة ببعض الأمراض الفتاكة، بما في ذلك السرطانات والسكري وأمراض القلب، وهو ما يجعل التخلص منها أمرا في غاية الأهمية للحفاظ على الصحة.

ويمكنك التخلص من دهون البطن أو منع ظهورها، عن طريق تقليل بعض الأطعمة في النظام الغذائي. ووفقا للمتخصصين في التغذية، فإن تقليل كمية عصير الفاكهة في نظامك الغذائي وخاصة في وجبة الإفطار، قد يساعد في تقليل دهون البطن.

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وتُعرف دهون البطن بشكل أكثر شيوعا باسم الدهون الحشوية، وتميل إلى الالتفاف حول الأعضاء الداخلية.

ويعد حمل الكثير من الدهون الحشوية مشكلة صحية خطيرة، وذلك لأن الخلايا الدهنية تنتج علامات التهابية وهرمونات تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وقد يؤدي شرب بعض عصائر الفاكهة إلى زيادة خطر تراكم الدهون الحشوية، حيث حذرت أخصائية التغذية فرانزيسكا سبريتزلر من أن عصير الفاكهة قد يحتوي على نسبة عالية من السكر بشكل خاص.

وفي حين أنه قد يحتوي أيضا على فيتامين (سي) وعناصر غذائية أخرى، إلا أن نسبة السكر العالية قد تعزز دهون البطن.

ومن غير المحتمل أيضا أن تجعلك عصائر الفاكهة تشعر بالشبع، لكنها ما تزال مصدرا هاما للسعرات الحرارية.

وحذرت سبريتزلر من أن بعض أنواع عصائر الفاكهة غير المحلاة ربما تخفي السكر. وكتبت لموقع Healthline الطبي: "المصطلح الطبي للدهون غير الصحية في البطن هو الدهون الحشوية، التي تشير إلى الدهون المحيطة بالكبد والأعضاء الأخرى في البطن".

وأضافت: "حتى الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي الذين يعانون من دهون البطن الزائدة لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بمشاكل صحية".

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وتابعت: "عصير الفاكهة هو مشروب سكري مموه. في الواقع، 250 مل من عصير التفاح والكولا تحتوي كل منها على 24 غ من السكر. وعصير الفاكهة هو مشروب يحتوي على نسبة عالية من السكر ويمكن أن يعزز مقاومة الإنسولين وزيادة دهون البطن إذا كنت تشرب الكثير منه".

وفي غضون ذلك، يمكنك تقليل خطر إصابتك بدهون البطن أيضا عن طريق القيام ببعض التمارين.

ويُعتقد أن التمارين الهوائية (تمارين القلب) من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخلص من الدهون الحشوية. فهي تساعد على رفع معدل ضربات القلب، ما يجبر الجسم على استخدام الطاقة.

وبعد ذلك، يستخدم الجسم الدهون كطريقة لتغذية تمارينك، بدءا من الدهون الحشوية الزائدة حول أعضائك.

وتبدأ الدهون الحشوية بالتسبب في مشاكل صحية على الفور، فهي تزيد من خطر الإصابة بحالات طبية خطيرة طويلة الأمد تهدد الحياة، بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض ألزهايمر والسكري والسكتات الدماغية.

المصدر: إكسبرس