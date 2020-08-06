علامات تشير إلى التهاب عضلة القلب الفيروسي

كشفت الدكتورة آنا كورينيفيتشن أخصائية أمراض القلب، العلامات الأولية التي تشير إلى التهاب عضلة القلب الفيروسي.

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وتشير الدكتورة، إلى أن 70% من الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى الفيروس التاجي الخفيفة، ظهرت عندهم أعراض الالتهاب الفيروسي لعضلة القلب بعد شهرين من شفائهم التام من المرض. وتقول، "يعود السبب، إلى أنه قبل أن يختفي الفيروس من الجسم تماما، يتسبب في حدوث عمليات مناعة ذاتية مرضية تدعم الالتهاب في عضلة القلب".

ووفقا لها تظهر الأعراض التالية عند حدوث الالتهاب الفيروسي لعضلة القلب:- انقطاعات في عمل القلب؛ ضيق التنفس؛ تسارع نبض القلب في وقت الراحة (النبض أكثر من 90 في الدقيقة)؛ الشعور بتوقف القلب عن العمل؛ زيادة التعب؛ انخفاض مستوى ضغط الدم؛ ورم القدمين والساقين.

وتشير الأخصائية، إلى أنه قد لا تظهر أي أعراض لالتهاب عضلة القلب الفيروسي. وتقول، "إذا أصيب الشخص بعدوى الفيروس التاجي، فعليه بعد مضي 2-3 أشهر على شفائه، اجراء فحص شامل للقلب، من أجل التأكد من عدم إصابة عضلة القلب بالتهاب فيروسي، وتقليل خطر الإصابة بقصور القلب".

المصدر: نوفوستي