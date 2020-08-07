أفضل الفيتامينات لصحة الجلد

تقول الدكتورة أولغا كورابلوفا، خبيرة التغذية وأخصائية الغدد الصماء، إن الطريق إلى الجمال يمر عبر المعدة، لأن التغذية الصحية أهم من المراهم والكريمات ومستحضرات التجميل.





وتشير الخبيرة، إلى أنه عند جفاف الجلد تظهر على الشفاه تشققات في أماكن مختلفة، وقد يكون السبب نقص فيتامين B6. يحتاج الجسم إلى كمية صغيرة من هذا الفيتامين 1.8-2 مليغرام في اليوم. وقد يظهر نقص هذا الفيتامين نتيجة ممارسة نشاط بدني مكثف بانتظام، أو العمل في جو بارد. وتزداد الحاجة إلى هذا الفيتامين في فترة الحمل، والإجهاد المزمن، وامراض الجهاز الهضمي المزمنة.

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ويمكن الوقاية من نقص هذا الفيتامين بتناول الجوز (تحتوي 100 غرام منه على 0.8 مليغرام من فيتامين B6)، وكبد البقر (0.7 ملغم) والخميرة (0.58 ملغم) والحبوب-الشعير (0.54 ملغم) والقمح (0.52 ملغم) والحنطة السوداء (0.4ملغم).

وتضيف، وعندما يصبح لون الوجه رماديا، والأظافر هشة، وتظهر القشرة في الرأس، فهي علامات تشير إلى نقص فيتامين B7 في الجسم. هذا الفيتامين يزود الجسم بالكبريت، الذي يساهم في إنتاج مركب الكولاجين الذي يبطئ عملية الشيخوخة. وقد يكون سبب نقص هذا الفيتامين التهاب المعدة، أو تناول مضادات حيوية تؤثر في نبيت الأمعاء، لأن بكتيريا الأمعاء تنتج جزءا من هذا الفيتامين.

ويحتاج الإنسان البالغ إلى 50 ميكروغراما من هذا الفيتامين في اليوم. وهذا الفيتامين موجود في كبد البقر والجوز وصفار البيض والفول السوداني.

ويسبب نقص فيتامين А ترهل الجلد وشيخوخته المبكرة، وقد تظهر بقع زرقاء تحت العينين وطفح جلدي دقيق في منطقة الفخذين والأرداف والمرفقين.

وتقول الخبيرة، "يحتاج البالغون إلى 700-800 ميكروغرام من هذا الفيتامين في اليوم. ويمكن الحصول على الكمية المطلوبة عن طريق الغذاء. ولكن في حال وجود مشكلات في الكبد أو البنكرياس فإن امتصاصة يكون سيئا. وتحتوي 100 غرام من كبد البقر على 8300 ميكروغرام، وكبد سمك القد على 4400 ميكروغرام، والجزر على 2500 ميكروغرام.

وتضيف، وعادة يصف الأطباء فيتامين А مع فيتامين Е، الذي يعتبر مضادا قويا للأكسدة، ومن دونه لا يتم امتصاص فيتامين А. وتقول، "يحمي فيتامين Е، خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين، ما يساعد على تعزيز "تنفس" الخلايا. كما أن فيتامين Е مهم جدا للجلد، لأنه يساهم في عمليات إبطاء الشيخوخة، وعلاج حب الشباب، لذلك يضاف إلى غالبية مستحضرات التجميل".

وتشير الخبيرة، إلى أن الجسم يحتاج إلى 8-12 ميكروغراما من فيتامين Е في اليوم. ويمكن الحصول على هذه الكمية من زيت عباد الشمس وزيت الذرة التي تحتوي 100 غرام منها على 120و60 مليغراما على التوالي. كما تحتوي 100 غرام من اللوز والجوزعلى 20-30 مليغراما منه.

المصدر: نوفوستي