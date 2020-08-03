"كوفيد-19".. تدريب على الحرب البيولوجية

أعلن الدكتور الجراح ليونيد روشال رئيس معهد البحوث الجراحية للأطفال في حالات الطوارئ، أن الأوضاع التي خلقها "كوفيد-19" تثير الشعور بأننا نتدرب على الحرب البيولوجية.



وقال روشال في حديث لمجلة Forbes، موضحا، لقد أظهرت هذه الجائحة أنه ليست جميع الدول مستعدة وجاهزة لمكافحتها، مشيرا إلى أنه في روسيا الجميع بمن فيهم رئيس الدولة يشتركون في مكافحة "كوفيد-19"، ومع ذلك "لا يعرف الفيروس حدودا"، كما لا يمكن التنبؤ بأبعاد الجائحة.

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وأشار الجراح، إلى أن المشكلات ناتجة عن سلوك الناس، وقال "عندما أحلل الأوضاع الحالية، يبدو لي أنها تدريبات على الحرب البيولوجية. أنا لا أقصد أن هذا الفيروس خلق من قبل الإنسان: لأنه ليس هناك ما يثبت هذا الأمر، إضافة إلى أني لست خبيرا بعلم الفيروسات. بل هذا اختبار لمدى استعداد وجاهزية نظم الرعاية الصحية لمواجهة حالات الطوارئ، بما فيها الحماية البيولوجية للبلاد".

وأضاف، مؤكدا أنه في العهد السوفيتي، كانت منظومة الحماية على أعلى مستوى، وبنفس النموذج بنيت منظومة الحماية الصينية. وقال، "ولكننا فقدنا هذه المنظومة جزئيا في الوقت الحاضر، لذلك هي موضع اختبار حاليا".

المصدر" نوفوستي