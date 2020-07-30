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الأقنعة ليست كافية! خبير أمريكي بارز يكشف أن حماية العين "قد تكون مطلوبة" ضد "كوفيد-19"!

الصحة

الأقنعة ليست كافية! خبير أمريكي بارز يكشف أن حماية العين
Reuters Willy Kurniawan
الأقنعة ليست كافية! خبير أمريكي بارز يكشف أن حماية العين "قد تكون مطلوبة" ضد "كوفيد-19"!
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كشف كبير أخصائي المناعة في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، أن المواطنين لا يحمون أنفسهم من جائحة "كوفيد-19" بشكل "كامل" دون إضافة حماية للعين أيضا، مثل النظارات الواقية.

وفي مقابلة مع الدكتورة جنيفر آشتون، كبيرة المراسلين الطبيين لـ ABC News، سُئل فاوتشي عما إذا كان من الممكن أن نصل إلى نقطة، حيث لا ينبغي فيها استخدام الأقنعة فحسب، بل حماية العيون أيضا. فأجاب قائلا: "ربما"، موضحا أن الطريقة الوحيدة للحصول على "حماية كاملة" من الفيروس، هي حماية العينين، وكذلك الفم والأنف.

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وتابع: "إذا كان لديك نظارات واقية أو واقي للعين، فيجب عليك استخدامها. لا يُنصح بها عالميا، ولكن إذا كنت تريد حقا حماية كاملة، فمن المحتمل أن تستخدمها".

وأصبحت الأقنعة بالفعل موضوعا مثيرا للجدل للغاية في الولايات المتحدة، مع انتشار العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر مواطنين في جميع أنحاء البلاد، وهم يدخلون في مباريات الصراخ على الأشخاص الذين يرفضون ارتداء أقنعة الوجه.

وأدت توصية فاوتشي بالذهاب إلى أبعد من مجرد استخدام الأقنعة، إلى إثارة حفيظة النقاد بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حين أن العديد من الشركات والولايات المختلفة لديها تفويضات متعلقة بالأقنعة، لم يكن هناك أي متطلبات فدرالية بشأن هذه القضية.

المصدر: RT

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