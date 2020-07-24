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في تصريح صادم.. فاوتشي لا يعتقد أنه يمكن القضاء على "كوفيد-19"!

الصحة

في تصريح صادم.. فاوتشي لا يعتقد أنه يمكن القضاء على
Reuters File Photo
أنتوني فاوتشي
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قال عضو فريق عمل البيت الأبيض المعني بجائحة كورونا، الدكتور أنتوني فاوتشي، إنه لا يعتقد أنه سيُقضى على فيروس كورونا، بالنظر إلى مدى سرعة انتشار العدوى بين البشر.

وأوضح فاوتشي يوم الأربعاء في حدث البث المباشر، الذي استضافته TB Alliance، وهي منظمة غير ربحية تبحث في علاجات مرض السل، وجهة نظره قائلا: "لا أرى أن هذا الوباء يختفي بالطريقة التي اختفى بها السارس".

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وأضاف مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "السبب الذي يجعلني أقول ذلك، أنه فعال للغاية في قدرته على الانتقال من إنسان إلى آخر، لدرجة أننا اعتقدنا أننا سنتحكم به في نهاية المطاف. أنا لا أرى حقا إمكانية القضاء عليه".

وكشف فاوتشي أن إيصال جائحة فيروس كورونا إلى نقطة يمكن التحكم فيها، يعتمد على 3 أشياء.

وقال: "أعتقد أنه بمزيج من تدابير الصحة العامة الجيدة، ودرجة من مناعة القطيع العالمية ولقاح جيد - وهو ما آمل وأشعر بالتفاؤل الحذر الذي سنحصل عليه - أعتقد أنه عندما تضع كل هذه العناصر الثلاثة معا، سنفرض تحكما جيدا للغاية به".

المصدر: نيويورك بوست

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