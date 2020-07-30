مخاطر تناول الطعام الساخن

أعلن الدكتور سيرغي فيالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن هناك رأيا شائعا يفيد بأن تناول الطعام الساخن مفيد للصحة. ولكن هذا غير صحيح، لأنه يلحق الضرر بالمعدة.



وأشار فيالوف، في حديث لراديو سبوتنيك، إلى أن جسم الإنسان غير مكيف لتناول الأطعمة الساخنة جدا، ولكن يمكنه التكيف. وهذا التكيف ضار وخطر على الصحة.

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ووفقا له، تعتبر درجة حرارة الطعام التي تعادل درجة حرارة الغرفة مثالية للمريء والمعدة، ومع ذلك يجب التمييز بين الطعام الساخن والحار. فإذا كان الطعام الساخن يجعل بعض الأطعمة أكثر فائدة ولذة، فإن الطعام الحار، قد يسبب قرحة المعدة.

وقال محذرا، "إذا كان الشخص يتناول الطعام الحار دائما، فإنه يتكيف مع هذا الاحساس، لذلك ينخفض مستوى إحساسه، ويفقد تدريجيا القدرة على تحديد مدى سخونة الطعام، ما يؤدي مع مرور الوقت، إلى التهاب في المعدة الذي يتطور إلى القرحة".

وأضاف موضحا، "إذا وضع الشخص ملعقة طعام في فمه أو رشفة من الماء الساخن، وشعر بحرارتها، فعليه الانتظار بعض الوقت لتبرد قليلا. لأن الغشاء المخاطي لتجويف الفم يتكون من طبقات عديدة. أما الغشاء المخاطي للمريء والمعدة فيتكون من طبقة واحدة، أي هو أكثر حساسية للضرر. لذلك عندما يشعر الشخص بحرارة الطعام أو الشراب في الفم، فمن الأفضل عدم الاستمرار في تناوله، حفاظا على المريء والمعدة".

المصدر: نوفوستي