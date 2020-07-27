مرض يضاعف من خطر الموت بـ "كوفيد-19" 12 مرة

أعلن خبراء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن خطر الموت عند الإصابة بمرض "كوفيد-19" يتضاعف 12 مرة إذا كان الشخص مصابا بمرض السكري.





ويشير موقع MedicalXpress، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، عند إصابتهم بـ "كوفيد-19" يجب نقلهم فورا إلى المستشفى لأنهم أكثر من غيرهم بحاجة إلى رعاية طبية. ويضيف الموقع، أنه وفقا للبيانات الاحصائية التي جمعت خلال أشهر انتشار الجائحة، فإن المصابين بالسكري يحتلون المرتبة الثانية من حيث شدة "كوفيد-19" بعد المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وأشار الخبير باركاش ديدفانيا من جامعة كاليفورنيا في سان فرنسيسكو، إلى أن السكري يسبب عدة مضاعفات، بما فيها أمراض الكلى والجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وضعف أعصاب الأطراف، ما قد يتطلب بترها، وضعف البصر. ووفقا للباحثين أخطرها جميعا انخفاض فعالية منظومة المناعة.

ومن جانبه يشير الدكتور جوشوا جوزيف، من قسم أمراض الغدد الصماء والسكري، بجامعة أوهايو في كولومبوس، إلى أنه من الضروري على كل من يعاني من مرض السكري، التواصل مع الطبيب المعالج والأخصائيين الاجتماعيين. لأنه على الطبيب متابعة حالتهم خوفا من حدوث انخفاض مفاجئ في مستوى السكر عندهم، الذي لا يقل خطره عن ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم.

وأضاف، يمكن أن تساعد متابعة المرضى عن بعد في هذه المسألة، حيث يمكن للمرضى نقل مستوى السكر في الدم وغيره من المؤشرات إلى الطبيب المعالج، التي على ضوئها يقرر الطبيب فيما إذا كان من الضروري نقل المريض إلى المستشفى، بعد عزله مسبقا عن المصابين بـ "كوفيد-19".

المصدر: نوفوستي