باحثون يتحدثون عن تحقيق "اختراق" هام يوقف تكاثر كورونا

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجامعة العبرية في القدس إعلانها عن اختراق طبي ضد كورونا بواسطة دواء معروف من السبعينيات.

وأفيد بأن هذا الاختراق الذي وُصف بالهام، يتعلق بمعرفة آلية عمل الفيروس التاجي، وهو قد يفتح المجال "امام استخدام دواء معروف منذ سبعينيات القرن الماضي ضده".



وأوضح رئيس مركز الهندسة الحيوية في الجامعة العبرية أن "عقار تيكور فينوفيبرات وهو دواء معروف لعلاج زيادة الدهون في الدم أثبت نجاعته في كبح تكاثر الفيروس وتطور المرض وقد يقلل من قدرته على التكاثر بل واختفائه".

ووجد الباحثون الإسرائيليون أن الفيروس التاجي "يتسبب في تراكم الدهون في خلايا الرئة لتكرار نفسه، وأن العلاج بهذا الدواء الذي يسمح لخلايا الرئة بحرق الدهون، أزال الفيروس من الرئتين في غضون بضعة أيام".

المصدر: إسرائيل تتكلم بالعربية