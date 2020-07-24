كشف فائدة غير متوقعة للبان

أعلنت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، خبيرة التغذية المستقلة (خارج الملاك) في وزارة الصحة بمدينة موسكو، أن مضغ اللبان يمكن أن يساعد على تسهيل عملية فقدان الوزن الزائد.



وأشارت الخبيرة في حديث لوكالة "موسكفا" الروسية للأنباء، إلى إن اللبان (العلكة) يحسن نظافة تجويف الفم، وقالت، "هناك معلومات تستعرض فعالية مضغ اللبان في تخفيض الوزن...فعند البعض تنخفض الشهية عند مضغهم اللبان بصورة منتظمة، ويقل تناول الوجبات الخفيفة، بسبب انشغال الفم وكذلك نتيجة تغير المذاق".

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وأضافت، أن عضلات المضغ، قادرة على حرق السعرات الحرارية. وتكرار حركات المضغ يساعد على استقرار الحالة العاطفية.

وتشير الدكتورة، إلى أن مضغ اللبان يحفز إفراز اللعاب، وتقول، "للعاب تأثير إيجابي في تنظيف الفم من بقايا الطعام. واحتواء اللعاب على مواد تمنع تكاثر البكتيريا في تجويف الفم، يساعد في الوقاية من تسوس الأسنان وينعش التنفس".

وتحذر الخبيرة في نفس الوقت، من مضغ اللبان بصورة متكررة ولفترات طويلة، لأنه يمكن أن يلحق الضرر بالشخص، حيث يؤدي إلى تآكل واستهلاك حشوات وتيجان الأسنان. لذلك لتقليل تأثير اللبان يجب مضغ اللبان الخالي من السكر، فترة لا تزيد عن 10-20 دقيقة مستمرة، وألا تزيد عن 30 دقيقة في اليوم.

المصدر: نوفوستي