تقييم فعالية علاج "كوفيد-19" بالأشعة فوق البنفسجية

قيم فلاديمير أوبرموك، عالم الفيروسات بجامعة القرم الفدرالية، مدى فعالية الأشعة فوق البنفسجية في علاج المصابين بمرض "كوفيد-19".

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وقال العالم في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، معلقا على ما أعلنه البروفيسور ماريو كليريتشي من جامعة ميلانو ، بشأن فعالية الأشعة فوق البنفسجية في مكافحة الفيروس التاجي وعلاج "كوفيد-19"، "إن الموجات االكهرمغناطيسية للأشعة فوق البنفسجية ذات طاقة عالية، لذلك تشكل خطورة على الغالبية العظمى لمسببات الأمراض الموجودة في الهواء الجوي. ونظرا لفعاليتها تستخدم مصابيح الأشعة فوق البنفسجية منذ فترة في تطهير الأماكن على نطاق واسع. ما يعني أن الدراسة التي أجراها زملاؤنا الإيطاليون مهمة، ولكنها لم تأت بجديد من الناحية العلمية".

وأضاف، المسألة الإيجابية في الدراسة الإيطالية، أظهرت أن الفيروس التاجي المسبب لمرض "كوفيد-19" ليس فيروسا فائق المقاومة، وقال "لقد أظهرت أن "كوفيد-19" حساس أيضا للأشعة فوق البنفسجية، كغالبية الفيروسات الأخرى. أي ليس خارقا".

المصدر: نوفوستي