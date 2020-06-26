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اكتشاف سلاح "مبيد" لفيروس كورونا

الصحة

اكتشاف سلاح
Reuters
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اكتشف علماء من المختبر الوطني للأمراض المعدية بجامعة بوسطن أن الأشعة فوق البنفسجية من مصابيح خاصة يمكن أن تدمر بسرعة فيروس كورونا.

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وأوضح أنتوني غريفيث، أحد معدي الدراسة، أن الخبراء عالجوا المواد الملوثة بالفيروس، بواسطة جرعات مختلفة من الأشعة فوق البنفسجية، وتوصلوا إلى  معرفة مقدار الإشعاع اللازم لتحييد الفيروس.

وتبيّن أن انتشار فيروس كورونا انخفض عند جرعة 5 مللي جول لكل سم 2، بنسبة 99٪ في ست ثوان، وحين  جرت زيادة  الجرعة إلى 22 ميغا جول لكل 2 سم، اختفى الفيروس تماما في 25 ثانية .

يذكر أن علماء فرنسيين حددوا في أبريل  الماضي درجة حرارة  مقتل فيروس كورونا، وتجري عمليات التطهير في معظم المختبرات عن طريق رفع درجات حرارة المواد إلى 60 درجة لمدة ساعة، وتبين أن هذا لا يكفي لتدمير فيروس كورونا "سارس–كوف–2" بشكل كامل.

المصدر: iz.ru

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