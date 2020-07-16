فيديو مثير يكشف كيف انتقل العالم من صفر إلى 10 ملايين إصابة بـ"كوفيد-19" في 6 أشهر فقط!

منذ 6 أشهر فقط، لم يكن لفيروس كورونا اسم بعد، ولكن مع بداية شهر يناير تفشى الفيروس وانطلق حول العالم، وأصاب نحو 13.5 مليون شخص بسرعة مقلقة، كما يوضح فيديو رسوم متحركة جديد.

واستخدم مصممو "تصوُّر البيانات" في Global Stats البيانات من تقارير الحالة لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، لإنشاء مقطع فيديو بالتصوير الزمني يوضح كيفية تضخم الحالات في بلدان مختلفة عبر العالم.

كما يُظهر كيف تغيرت معدلات الوفيات مع انتشار الفيروس، وتحول ديناميكيات الوباء، وكذلك المعالم مع مرور الوقت، مثل أول إصابة معروفة وموعد الإعلان عن "كوفيد-19" على أنه جائحة.

Eerie animation shows how the world went from zero to 10 MILLION coronavirus cases in just six months https://t.co/eCLTfQaKAg — Daily Mail Online (@MailOnline) July 16, 2020

وازداد الإحباط كثيرا مع سعي العلماء وصنّاع القرار جاهدين لفهم فيروس كورونا والاستجابة له. ويُظهر التأريخ الزمني للإحصائيات العالمية (Global Stats)، السباق الضيق الذي واجهه العالم.

واليوم، لم يبق سوى عدد قليل من دول العالم - معظمها دول جزرية صغيرة مثل تونغا وساموا وميكرونيزيا – التي لم يمسّها فيروس كورونا.

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ولكن، في ديسمبر، كان الفيروس المجهول آنذاك ليس أكثر من مجموعة غريبة من حالات الالتهاب الرئوي في ووهان، الصين، وفقا للفيديو التوضيحي.

وأبلغ مسؤولو الصحة في الصين لأول مرة عن تفشي الالتهاب الرئوي، الذي يعتقد أنه مرتبط بمأكولات بحرية متاحة في الهواء الطلق في ووهان، لمنظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر.

وفي 10 يناير، أبلغت الصين عن أول حالة وفاة يبدو أنها ناجمة عن الفيروس الغامض. وكانت هناك 59 حالة معروفة في ذلك الوقت، وفقا لفيديو Global Stats.

وبعد أسبوعين من الإبلاغ عن المرض الجديد، قفز إلى بلد آخر. وبدا أن امرأة في الستينات من عمرها، لم تذهب إلى سوق المأكولات البحرية، مصابة بالفيروس الجديد.

وبحلول 20 يناير، تم تحديد المرض على أنه فيروس كورونا جديد، وسُجلت أول حالة إصابة في الولايات المتحدة.

وفي نهاية الشهر، كان أكثر من 11000 شخص مصابا بفيروس كورونا، وتوفي 244 مريضا (جميعهم في الصين)، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض "حالة طارئة للصحة العامة تثير القلق الدولي".

ومن هناك، انفجرت العدوى مع كشف الصين عما يقرب من 15000 حالة لم يُبلّغ عنها سابقا في منتصف فبراير، وعندها أودى الفيروس بحياة أكثر من 1300 شخص في 3 دول وأصاب أكثر من 58000 فرد.

وتجلت الغالبية العظمى من الحالات في الصين، ولكن أعدادا صغيرة من الحالات بدأت تنتشر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وروسيا وجنوب آسيا، كما هو موضح بالنقاط الرمادية الصغيرة الدقيقة على خريطة الإحصاءات العالمية.

وفي 11 فبراير، سُمّي الفيروس بـSARS-CoV-2، الذي يشير إلى علاقته الوثيقة بالفيروس الذي تسبب بمرض السارس قبل أكثر من عقد. كما سُمّي المرض الناجم عن الفيروس الجديد بـ"كوفيد-19".

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وفي 27 فبراير، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "نحن في مرحلة حاسمة. رسالتي إلى كل هذه البلدان [مع تفشي المرض] هي: هذه هي فرصتكم للعمل الآن".

وبحلول نهاية ذلك الشهر، شُخّص أكثر من 86000 شخص بفيروس كورونا، وتوفي ما يقرب من 3000 فرد، ما دفع معدل الوفيات العالمي إلى تجاوز 3% - وهو معدل أعلى بثلاث مرات من معدل الإنفلونزا.

وفي 11 مارس، أعلن تيدروس أن "كوفيد-19" جائحة، بعد أسابيع من الضغط للقيام بذلك. وانتشر الفيروس إلى أكثر من 125 ألف شخص، وقتل أكثر من 4500 مريض.

وبحلول منتصف الشهر، كان هناك عدد أكبر من حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين، أكثر من داخل البلد الذي نشأت فيه، وفي 26 مارس، أصبحت الولايات المتحدة رسميا مركز الوباء مع حالات أكثر من أي دولة أخرى.

وفي 1 أبريل، أفادت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات تضاعف على مدار أسبوع واحد فقط. وأُبلغ عن وفاة أكثر من 2000 أمريكي في يوم واحد، 11 أبريل، مسجلا رقما قياسيا عالميا.

وبلغت معدلات الوفيات في أبريل، زهاء 7% على مستوى العالم، و9% في أوروبا.

وتجاوزت الوفيات العالمية 200000 شخص في 25 أبريل، وأصيب نحو 3 ملايين شخص بالفيروس. وبعد أكثر من شهر بقليل، تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 100 ألف حالة وفاة، وبعد ذلك بوقت قصير بات عدد القتلى فيها الأعلى في العالم، متجاوزا الوفيات في المملكة المتحدة.

وبحلول 28 يونيو، أصيب أكثر من 10 ملايين شخص وتوفي أكثر من 500 ألف مريض بسبب فيروس كورونا، الذي ما يزال منتشرا في العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وروسيا والهند وأجزاء من أمريكا اللاتينية.

المصدر: ديلي ميل