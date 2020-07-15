إصابة سنجاب بالطاعون الدبلي في أمريكا تشعل ضجة وردة فعل كبيرة عبر الإنترنت!

قال مسؤولو صحة محليون إن سنجابا من كولورادو الأمريكية ثبتت إصابته بالطاعون الدبلي بعد إجراء الاختبارات اللازمة، ما أثار جدلا في ظل ازدياد عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في البلاد.

وأُعلن عن اكتشاف القوارض المصابة من قبل هيئة الصحة العامة بمقاطعة جيفرسون (JCPH). وأشارت السلطة إلى أن السنجاب هو أول حالة إصابة بالطاعون في المقاطعة هذا العام.

وحذرت JCPH من أن "الطاعون هو مرض معد تسببه بكتيريا يرسينيا بيستيس (Yersinia pestis)، ويمكن أن يصاب به البشر والحيوانات المنزلية إذا لم تتخذ الاحتياطات المناسبة".

Bubonic Plague in Colorado??? The world wants us dead. I got my Zombie survival rules, do you? — Beeshcake Barlos (@carlosssses) July 14, 2020

ويعد المرض الفظيع، الذي قضى على سكان العالم ثلاث مرات على الأقل خلال الأوبئة الضخمة على مدار التاريخ، نادرا للغاية في الوقت الحاضر. وما بين 1000 و2000 حالة من الطاعون ما تزال تُسجل في جميع أنحاء العالم كل عام، وتأتي بشكل رئيسي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

so a squirrel tested positive for bubonic plague in colorado today🙃 feels like we’re playing a real life game of jigsaw — iree🤎 (@x_anoeri) July 14, 2020

Idk why everybody is freakin out about the bubonic plague. It def isn’t pleasant to have but yall know it’s treatable right ?? And it didn’t get eradicated so it still exists on earth so it’s not new for rodents to be carrying it still (albeit uncommon) — akutagawa’s eyebrows (@cindaquil_) July 14, 2020

وفي الولايات المتحدة، تكون العدوى نادرة بشكل خاص، مع تسجيل زهاء 1000 حالة إصابة بالطاعون البشري منذ أكثر من قرن.

Like, how do they just find a random squirrel that has the bubonic plague? https://t.co/FvBCPfkM4K — Sean Faska (@Sean7Faska) July 14, 2020

وفي حين أن احتمال تفشي الطاعون على نطاق واسع في الولايات المتحدة قريب من الصفر، إلا أن الأنباء عن إصابة السنجاب تسببت في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال الكثيرون، بشكل قاتم، إن أي شيء سيئ ممكن هذا العام، سواء كان تفشي وباء أو ظهور زومبي نهاية العالم أو نيزك قاتل.

وأشار العديد من المستخدمين إلى أن الطاعون الدبلي، الذي أحدث في السابق معدل وفيات مرعب يبلغ زهاء 95%، يمكن معالجته بشكل مثالي في الوقت الحاضر. على الرغم من أنه لا يوجد أحد في مأمن من الإصابة بأشكال أخرى من المرض - الالتهاب الرئوي القاتل وتسمم الدم المميت - إذا حدث تفش كبير فعليا.

واقترح بعض منكري مرض فيروس كورونا، أن قصة الطاعون هي ببساطة مسار جديد خططت له الحكومة مع تفشي جائحة "كوفيد-19". ويبدو أن أكثر من 3.3 مليون إصابة ونحو 140000 حالة وفاة في الولايات المتحدة وحدها، ليست مخيفة بما يكفي إحصائيا.

وفي الوقت نفسه، لم يأخذ البعض القصة على محمل الجد، وتمسكوا بالمزاح الخفيف حول الحظ السيئ للسنجاب، حيث يقترح أحدهم (ممازحا) أنه ينبغي على القوارض أن "ترتدي أقنعة" الآن، لمنع حدوث جائحة.

المصدر: RT