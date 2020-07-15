مادة غذائية تدمر الكوليسترول في الجسم

أعلنت أولغا إيفينسكايا، مؤلفة عدد من الكتب في مجال الطبخ والتغذية الصحية، أن افوكادو يساعد على التخلص من الكوليسترول "الضار" في الجسم.

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ووفقا لها، الأفوكادو مفيد جدا للجسم، ولا يمكن لأي مادة غذائية أخرى أن تقارن به.

وتقول، "إن كمية المواد المفيدة فيه كثيرة جدا، ولكن أهمها هي الأحماض الدهنية غير المشبعة، الضرورية للجسم والقلب. كما أن عنصر البوتاسيوم في الأفوكادو أعلى مما في الموز".

وتطلق إيفينسكايا على الأفوكادو اسم "كوكتيل الصحة"، الحقيقي لأنه يحتوي على المغنيسيوم والقليل من الصوديوم، ما يجعله أكثر فائدة لصحة القلب.

وتؤكد إيفينسكايا، على أن لب الأفوكادو مضاد للحساسية، لذلك يمكن أن يتناوله الأطفال دون السنة أيضا . وعلاوة على هذا تساعد المواد الموجودة في الأفوكادو على تخفيض الوزن.

وتضيف، "الدهون الموجودة في الأفوكادو تساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول "الضار". مع العلم أن الأفوكادو نفسه، لا يحتوي على الكوليسترول".

المصدر: نوفوستي