خبراء يقدرون إمكانية وجود المناعة بالفطرة من عدوى فيروس كورونا

اعتبر خبراء في مجال الأوبئة والفيروسات أن وجود المناعة بالفطرة من عدوى فيروس كورونا المستجد أمر مرجح، لكنها موجودة لدى أقل بكثير من نصف البشر.

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وقال كبير علماء الأوبئة غير النظاميين في وزارة الصحة الروسية، مدير قسم الأوبئة والطب في جامع سيتشينوف، نيكولاي بريكو، في حديث لوكالة "نوفوستي": "أعتقد أن المناعة بالفطرة من فيروس كورونا موجودة. وجود المناعة بالفطرة ميزة بيولوجية عامة تمتلكها نسبة معينة من السكان. لا أعتبر في هذا السياق أن عدوى فيروس كورونا تمثل استثناء لهذه القاعدة".

وأوضح بريكو مع ذلك أن تحديد هذه النسبة في الوقت الحالي أمر مستحيل لأن ذلك يتطلب إجراء دراسات خاصة وهذا لم يتم بعد.

وأكد أن هناك اختلافات فيما يخص مدى التعرض لتأثير العدوى، الأمر الذي يشير إليه، على سبيل المثال، تباين ردود الأفعال على المرض لدى أصحاب فئات الدم المختلفة.

وقال: "فئة الدم مؤشر محدد جينيا وينتقل وراثيا، لهذا السبب يمكن الترجيح أن المناعة بالفطرة من عدوى فيروس كورونا موجودة أيضا".

بدوره، أكد عالم الأوبئة ودكتور العلوم الطبية، الأستاذ أناطولي ألتشتاين، أن الميزات الوراثية تلعب دورا كبيرا في تحديد مدى قابلية الإنسان لعدوى فيروس كورونا.

وقال لـ"نوفوستي": "من الممكن بما فيه الكفاية أن هناك نسبة أشخاص يمتلكون قدرات مرتفعة على مقاومة فيروسات كورونا بفضل المناعة بالفطرة بالذات".

وأضاف ألتشتاين: "لا تعرف بالضبط حتى الآن كيف يمكننا تحديد هؤلاء الأشخاص، لكن نسبتهم أقل من نصف البشرية، أقل بشكل ملموس".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات