ليلة نوم جيد قد تضاعف فرص المرأة في الحمل

توصلت دراسة حديثة إلى أن الحصول على مزيد من النوم يمكن أن يضاعف فرص المرأة في الحمل.

ويدعي العلماء أن النوم لمدة ثماني ساعات في الليلة يعزز الخصوبة من خلال موازنة الهرمونات وخفض الضغط.

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ووجدت نتائج الدراسة أن الأزواج الذين يكافحون من أجل الحمل، زاد النوم الجيد لديهم من احتمال الحمل بنسبة 91%.

وقال خبير النوم المستقل نيل ستانلي، إنه إذا كانت المرأة ترغب في الحمل فعليها التمتع بنوم هانئ، "ثم ممارسة الجنس في الصباح أو في وقت الغداء".

وقام الباحثون في الهند باستجواب ما يقرب من 200 امرأة يتلقين علاج التلقيح الصناعي.

وأظهرت البيانات المقدمة إلى الجمعية الأوروبية للإنجاب البشري وعلم الأجنة أن 44% من اللاتي حصلن على ثماني ساعات من النوم في الليلة تمكنّ من الحمل.

وكانت النسبة 23% لمن ينمن حتى ست ساعات.

ويقول الخبراء إن نصائح النوم تنطبق على الجميع، وليس فقط مرضى التلقيح الصناعي.

قالت الأستاذة جيتا نارجوند ، من إنشاء عيادات الخصوبة: "الحصول على قسط كاف من النوم يفيد التوازن الهرموني".

المصدر: ذي صن