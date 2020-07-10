 
مباشر

روسيا ترسل 600 ألف نظام للكشف عن كورونا

الصحة

روسيا ترسل 600 ألف نظام للكشف عن كورونا
Sputnik Ekatrina Shtukina
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oa95

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، أن روسيا أرسلت إلى عدد من الدول ما يزيد عن 600 ألف نظام لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقد مدفيديف لبحث تنشيط التعاون بين روسيا ودول العالم  في مجال مكافحة "كوفيد - 19" وغيره من الأوبئة.

إقرأ المزيد
دراسة شملت 17 مليون شخص تحدد عوامل خطر الوفاة بـ
دراسة شملت 17 مليون شخص تحدد عوامل خطر الوفاة بـ"كوفيد-19"

وقال: "كنا في طليعة من بدؤوا إنتاج أنظمة اختبار الكشف عن فيروس كورونا التي لا تستخدم اليوم في بلادنا فحسب، بل وفي 30 بلدا آخر، حيث أرسلت روسيا إلى بلدان أخرى ما يزيد عن 600 ألف نظام من هذا النوع".

وأضاف أن معظم أنظمة اختبار الكشف عن فيروس كورونا سلمت لبلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة.

وتابع: "أصبح بفضل منتجاتنا من الممكن كشف إصابات فيروس كورونا بشكل مبكر. أظهر الوباء أن معظم بلدان الاتحاد السوفيتي السابق، تعتمد علينا في الحالات الطارئة التي تهدد أمنها الصحي، نظرا للمعايير الموحدة للتصدي للفيروسات الخطيرة التي تم وضعها في الاتحاد السوفيتي السابق".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا