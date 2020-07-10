اتهام "النياندرتال" بالوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي

توصلت إحدى الدراسات إلى أن الجينات التي تتسبب بتطور الإصابة بـ"كوفيد – 19" بشكل حاد، موروثة عن إنسان النياندرتال المنقرض، نتيجة التزاوج بين الفصيلتين.

ونشر مدير معهد "ماكس بلانك" للأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا والخبير هوغو زيبرغ من معهد كارولينسكا في السويد، مقالة في موقع متختصص تحت عنوان: "العامل الجيني الخطر الرئيس لحالات (كوفيد – 19) الحادة موروث عن النياندرتال".

ويؤكد المؤلفان اللذان يتمتعان بدراية كبيرة في مجال فك رموز وتحليل جينومات السلالات البشرية المختلفة المنقرضة مثل إنسان نياندرتال، ودينيسوفا، وأسلافنا المباشرين، كرومانيون، أنهم يعبرون فقط عن افتراضاتهم. أي أنهم طرحوا فرضيات، ولكنهم يبررونها بشكل مقنع وهي قابلة للتصديق.

والجينات المسؤولة عن تطور المضاعفات وفقا للخبيرين، معبأة بشكل مكثف للغاية في نوع واحد من هابلوتابايب، وهو "نص وراثي" يوجد فيه أقل قليلا من 50 كيلوبايت وهو بالكامل ينتقل بالوراثة.

والأمر الأساس في هذا الاكتشاف الجديد أن "النص"، يتطابق تماما مع نمط هابلوتابايب معروف، عثر عليه العالمان في جينوم العديد من أفراد النياندرتال، وهم ستة على الأقل، وجدت بقاياهم في كرواتيا وفي منطقة ألتاي، جنوب سيبيريا بروسيا.

بالمقابل، لم يرصد حتى الآن هذا الأمر في جينوم فصيلة دينيسوفا الإنسانية، ما دفع علماء متخصصين في علم وراثة السلالات البدائية إلى استنتاج مفاده أن الجينات التي تجعل من عدوى "كوفيد – 19" شديدة للغاية، ورثها البشر المعاصرون عن إنسان النياندرتال المنقرض.

المصدر: kp.ru