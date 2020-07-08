السويد...ابتكار لصقة مضادة لـ "كوفيد-19"

ابتكر علماء جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد، لصقة خاصة يمكنها تحييد نشاط "كوفيد-19".

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وتفيد وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بأن علماء جامعة تشالمرز للتكنولوجيا، ابتكروا منذ سنوات مادة خاصة قادرة على كبح النشاط، كانت تستخدم في إنتاج اللصقات والضمادات لعلاج الجروح المفتوحة. والآن مع انتشار جائحة "كوفيد-19" قرر الخبراء اختبار مفعولها ضد المرض.

ويقول البروفيسور مارتن أندرسون، لقد أظهرت نتائج الاختبار، "أن اتصال الفيروسات مع هذه اللصقة أدى إلى كبح نشاط 99.9% منها. لذلك نعتقد بأنه سيكون لها مفعول مماثل ضد فيروس كورونا المستجد".

والمادة المستخدمة في هذه اللصقة تكبح نشاط الفيروسات، وتمنع تكاثره وانتشاره. وتبقى محافظة على فعاليتها عدة اشهر، في حين أن معظم الوسائل الوقائية الأخرى تكون فعاليتها لمرة واحدة فقط.

المصدر: فيستي. رو