ما تأثير الشوكولاتة على منظومة المناعة؟

كشفت الدكتورة فارفارا زارودينا، أخصائية التغذية، أن الشوكولاتة هي واحدة من أغنى مصادر مضادات الأكسدة ولها تاثير إيجابي في منظومة المناعة.

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وأشارت الخبيرة في حديث لراديو سبوتنيك، إلى أن نتائج البحوث والدراسات الأخيرة، أظهرت أن الشوكولاتة هي أكثر المنتجات الغذائية استهلاكا. والناس تفضل هذا المنتج لأسباب عديدة بما فيها العاطفية: عند تناول الشوكولاتة ينشط الدماغ هرمونات المتعة والسعادة- الدوبامين والسيروتونين. علاوة على هذا، تحفز الشوكولاتة منظومة المناعة.

وتقول، "يحتوي الكاكاو الذي تصنع منه الشوكولاتة، على أكثر من 200 مركب لها تاثير إيجابي في الجسم، مثل مركبات الفلافونويد. وهذه المركبات هي مضادات قوية للأكسدة، ولها تاثير إيجابي في عملية تخثر الدم وتحمي الجسم من الجذور الحرة ،

تؤثر إيجابيا في منظومة المناعة. كما يحتوي الكاكاو على أعلى نسبة من هذه المركبات مقارنة بالمواد الغذائية الأخرى. لذلك يمكن القول إن الشوكولاتة تحفز منظومة المناعة في الجسم".

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ولكن من جانب آخر تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السكر، ما يقلل من مفعولها الإيجابي. وتقول، "تفقد الشوكولاتة خلال عملية الإنتاج الكثير من مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة الموجودة في الكاكاو. لذلك تجري حاليا محاولات لتقليل نسبة هذا الفقدان، وتقليل كمية السكر فيها، دون أن تفقد طعمها المعهود. لذلك تعتبر الشوكولاتة المرة أكثر فائدة للجسم لأنها تحتوي على نسبة أعلى من الكاكاو وأقل من السكر. وأما الشوكولاتة البيضاء فخالية من جميع فوائد الشوكولاتة".

وتشير الخبيرة، إلى أن الشوكولاتة قد تسبب الإدمان كبقية المواد الغذائية، وتقول، "وهذا ينعكس في الوزن و الحالة الصحية وحالة البشرة والمظهر الخارجي. لذلك لا يجوز الإفراط بتناول الشوكولاتة، بل يجب تناولها باعتدال ولا سيما المر منها".

المصدر: نوفوستي