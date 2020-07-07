دراسة: القنب الهندي يمكن أن يساعد في منع مشاكل الرئة المميتة المرتبطة بفيروس كورونا

كشف عدد من الباحثين أن نبات القنب الهندي يمكن أن يساعد في منع أمراض الرئة القاتلة المرتبطة بفيروس كورونا.

وعثر الباحثون على أحد المكونات النشطة الرئيسية في القنب تساعد على الحد من التهاب الرئتين الناجم عن الفيروس.

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ويعرف هذا المكون باسم "رباعي هيدرو كانابينول" (Tetrahydrocannabinol)، والذي يعرف اختصارا بـ THC، وهو الجزئية الأكثر شهرة في نبات القنب الهندي، ويمتلك خاصية المؤثر النفسي.

وهذا هو العنصر الذي يجعل الناس منتشين عند تناوله ويتم إزالته عادة من العديد من منتجات الكانابيديول (CBD) التي دخلت السوق في السنوات الأخيرة.

وادعى الباحثون الآن أن هذا المكون يمكن أن يحمي الرئتين من العدوى. واختبر الباحثون آثار القنب على الفئران المصابة بـ متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وهي حالة تؤثر على ثلاثة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونشر الباحثون الدراسة في مجلة Frontiers in Pharmacology، قائلين إن مضاعفات الرئة يمكن أن تسبب "عاصفة سيتوكين" التي شوهدت في العديد من مرضى "كوفيد-19".

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وعندما يتعرض الجسم للهجوم، يطلق جهاز المناعة السيتوكينات. ويتفاعل الجسم بعد ذلك مع موقع الإصابة، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من "كوفيد-19" يمكن أن تلتهب السيتوكينات.

ووجد الباحثون أن " رباعي هيدرو كانابينول" ساعد بنسبة 100% من الحالات التي اختبروها، حيث منع تلف الرئة الحاد ومنع أيضا الانسداد الناجم عن "عواصف السيتوكين".

ومع ذلك، اعترف الباحثون بالحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان استخدام "رباعي هيدرو كانابينول" يمكن كعلاج، فعال على البشر المصابين بـ"كوفيد-19" أم لا.

المصدر: ذي صن