5 حبوب تساعد على تخفيف الوزن

تعتبر الحبوب من الأطعمة المناسبة للحمية الغذائية، إذ تمد الجسم بالعناصراللازمة أثناء "الرجيم"، مثل الألياف اللازمة للشعور بالشبع، كما تتميز بمحتواها المنخفض على السعرات والدهون.

واستعرض موقع "Medical daily"، أفضل الحبوب المناسبة للرياضيين الراغبين بفقدان الوزن، وهي: الشوفان، الذي يتميز بمحتواه المنخفض من السعرات الحرارية والدهون، وفي المقابل يحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.

وكذلك الشعير، الذي يحتوي على كمية وفيرة من الألياف النباتية، مثل البيتاجولوتين، والتي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، مما يساعد على تقليل كمية السعرات المستهلكة على مدار اليوم، ومن ثم فقدان الوزن.

وكذلك الأرز البني، الذي يعتبر مصدرا جيدا للكثير من المعادن، مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، يساعد على فقدان الوزن، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية الألياف التي تساهم في الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما يتميز بمحتواه المنخفض من الدهون والسعرات الحرارية.

وهناك أيضا، الكينوا، وهي من الحبوب المعروفة بقيمتها الغذائية العالية، إذ تحتوي على فيتامين B والفسفور والمغنزيوم والنحاس والزنك، فضلا عن الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع.

المصدر: سبوتنيك