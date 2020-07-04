أسباب غير متوقعة للصداع النصفي

كشف البروفيسور رينات بوغدانوف، أخصائي طب الأعصاب، أسباب الصداع النصفي، وكيفية التخلص من الشعور بأن "الدماغ على وشك الانفجار".





وأشار بوغدانوف، إلى أن غالبية أوجاع الرأس تظهر بسبب الإجهاد وفقط 12-13% منها هي صداع نصفي. ويقول، "هناك مفهوم الصداع النصفي في يوم العطلة، حيث بعد عمل نشط خلال أيام الأسبوع، يحاول الشخص النوم فترة أطول من المعتاد، ولكنه يستيقظ بسبب الصداع النصفي".

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وأضاف، هناك سبب آخر للصداع النصفي يخص النساء، ناتج عن التغيرات الهرمونية في أجسامهن. لأنه في فترة انقطاع الطمث، تزداد نوبات الصداع النصفي ولكنها تكون أخف وتزول.

ويضيف الدكتور سيرغي أغابكين، أخصائي إعادة التأهيل والنظم الصحية التقليدية، ينسب الصداع النصفي إلى أوجاع الرأس الناتجة عن تمدد الأوعية الدموية غير الطبيعي. وعادة يكون السبب وراثيا.

ولكن هناك عوامل أخرى تسبب الصداع النصفي، مثل بعض الروائح وحتى بعض المنتجات الغذائية التي تثير العصب الثلاثي، على سبيل المثال، الآيس كريم.

ويضيف، وقد يسبب الاختيار الغير مناسب للنظارات، زيادة الإجهاد ، ما يثير نوبات الصداع.

ويضيف البروفيسور بوغدانوف، توجد لعلاج الصداع النصفي في الوقت الحاضر أدوية خاصة، لا يحتاج الشخص إلى تناولها باستمرار، بل فقط عند الشعور بالألم.

المصدر: فيستي. رو