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"الأولى من نوعها".. حالة مزعجة لمريض "كوفيد-19" تحيّر الأطباء!

الصحة

Gettyimages.ru Marcos Osorio / EyeEm
صورة تعبيرية
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حذر أطباء من معاناة مريض بفيروس كورونا في فرنسا من حالة انتصاب العضو الذكري لمدة 4 ساعات بسبب جلطة دموية ربما خلفها المرض.

وعانى الرجل البالغ من العمر 62 عاما، من حالة مؤلمة تعرف باسم "القساح" أو (الانتصاب الدائم)، أثناء وجوده في وحدة العناية المركزة في مستشفى Le Chesnay، وفقا لتقرير الحالة في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ.

وفي البداية، وضع الأطباء كيس ثلج على المنطقة، ولكن بعد 4 ساعات لم تختف الحالة المزعجة.

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وقال التقرير إنهم قرروا بدلا من ذلك، استخدام إبرة لتصريف الدم من العضو الذكري، واكتشفوا أنه مليء بالجلطات الدموية.

وأوضح الأطباء أن الجلطات الدموية شائعة بين مرضى فيروس كورونا، ولكن حالته كانت الأولى المعروفة لـ"القساح"، الذي سببه الدم المحبوس في العضو الذكري.

وكتبوا: "العرض السريري والمختبري لدى مريضنا يقترح بقوة "القساح" المرتبط بعدوى SARS-CoV-2".

وقالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في العلاقة بين الحالة الغريبة لتجلط الدم والفيروس.

وكشف التقرير "على الرغم من أن الحجج الداعمة للعلاقة السببية بين "كوفيد-19" و"القساح"، قوية للغاية في الحالة المعروضة، فإن التقارير عن حالات أخرى ستعزز الأدلة".

المصدر: نيويورك بوست

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