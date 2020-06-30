الجسم يطلق خلايا مناعية مقاومة لـ"كوفيد-19" حتى في الحالات الشديدة للمرض

أظهرت دراسة جديدة أنه حتى مرضى "كوفيد-19" الأكثر حدة ينتجون الخلايا التائية التي تساعد في محاربة الفيروس.

وتقدم الدراسة، التي أجراها الباحثون في معهد لا جولا لعلم المناعة (LJI) في الولايات المتحدة والمركز الطبي بجامعة إيراسموس (Erasmus MC) في هولندا، المزيد من الأدلة على أن لقاح "كوفيد-19" سيحتاج إلى استحضار الخلايا التائية للعمل جنبا إلى جنب مع الأجسام المضادة.

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وتكشف الدراسة، التي نشرت في 26 يونيو 2020 في مجلة Science Immunology، أن كلا من المرضى الهولنديين والأمريكيين لديهم استجابات مماثلة للفيروس. ويقول البروفسور أليساندرو سيتي، من معهد لا جولا لعلم المناعة، والدكتور بيول سي، الباحث المشارك من المركز الطبي بجامعة إيراسموس: "هذا هو المفتاح لفهم كيفية عمل الاستجابة المناعية للفيروس".

وتابع الباحثون عشرة مرضى "كوفيد-19" يعانون من أعراض المرض الأكثر حدة. وتم نقلهم جميعا إلى وحدة العناية المركزة في المركز الطبي بجامعة إيراسموس، في هولندا، ووقع وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي كجزء من الرعاية. وتوفي اثنان من المرضى في نهاية المطاف بسبب المرض. وأظهرت نظرة متعمقة على استجابات الجهاز المناعي أن جميع المرضى العشرة أنتجوا خلايا تائية والتي استهدفت فيروس SARS-CoV-2. وعملت هذه الخلايا التائية جنبا إلى جنب مع الأجسام المضادة لمحاولة إزالة الفيروس ووقف العدوى.

ويقول عالم الفيروسات روري دي فريس من المركز الطبي بجامعة إيراسموس، والذي شارك في قيادة الدراسة: "يبدو أن تنشيط هذه الخلايا لا يقل أهمية عن إنتاج الأجسام المضادة".

وهذه النتائج تتماشى مع دراسة خلية أجريت مؤخرا من قبل البروفيسور سيتي، والأستاذ شين كروتي من معهد لا جولا لعلم المناعة، وزملائهما، والتي أظهرت استجابة قوية للخلايا التائية في الأفراد الذين يعانون من حالات معتدلة من "كوفيد-19".

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وفي كلتا الدراستين، استهدفت الخلايا التائية لدى هؤلاء المرضى بروتين spike، على سطح فيروس SARS-CoV-2.

ويستخدم الفيروس بروتين spike لدخول الخلايا المضيفة، وتهدف العديد من جهود اللقاحات حول العالم إلى جعل جهاز المناعة يتعرف على هذا البروتين ويهاجمه.

وتقدم الدراسة الجديدة دليلا آخر على أن بروتين spike هو هدف واعد ويؤكد أن الجهاز المناعي يمكنه أيضا تصعيد استجابات قوية لأهداف أخرى على الفيروس.

وتقول دانييلا ويسكوبف، الأستاذة المساعدة في معهد لا جولا لعلم المناعة، وإحدى المؤلفين الرئيسيين للدراسة الجديدة: "هذه أنباء جيدة لمن يصنعون لقاحا باستخدام spike، وتقترح أيضا سبلا جديدة لزيادة فاعلية اللقاح".

المصدر: medicalxpress