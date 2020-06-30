خبراء يعلنون عن عقار غير مفيد في علاج "كوفيد-19"

أعلن الخبراء البريطانيون المشرفون على الدراسات السريرية RECOVERY، أن مزيج العقارين lopinavir و ritonavir لا يفيد في علاج "كوفيد-19".

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وقد توصل الباحثون إلى استنتاج يفيد، بأن هذا الدواء لا يحمل أي تأثير إيجابي للمرضى المصابين بـ "كوفيد-19"، بمقارنة بيانات 1596 مريضا يتناولون مزيج العقارين مع بيانات 3376 مريضا من مجموعة المقارنة. ولم تجر دراسة تأثير مزيج العقارين في المرضى الذين يخضعون للتهوية الميكانيكية للرئتين، لصعوبة استخدام الدواء.

وتجدر الإشارة إلى أن دراسات RECOVERY، بدأت في شهر مارس 2020 وشارك فيها 11.5 ألف مريض. وقد شملت أيضا دراسة فعالية جرعات صغيرة من دواء ديكساميثازون، والمضاد الحيوي أزيثرومايسين ودواء كبت المناعة توكسيلزوماب ودواء الملاريا هيدروكسي كلورين. وقد استنتجت منظمة الصحة العالمية وخبراء بريطانيون أن دواء هيدروكسي كلورين، غير فعال في علاج المرضى الذين يعانون من "COVID-19".

المصدر: نوفوستي