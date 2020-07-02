هل ستظهر موجة ثانية لـ "كوفيد-19"؟

أعلنت ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية، في روسيا، أنه من السابق لأوانه الحديث عن موجة ثانية لوباء "كوفيد-19"، بعد أن تمكنت البلدان من منع ظهور بؤر جديدة له.

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وقالت فوينوفيتش، في حديث لقناة "روسيا-24 " التلفزيونية، "هناك العديد من البؤر التي تظهر، ولكن المهم، ماذا تعني الموجة الثانية؟ إنها زيادة كبيرة في عدد الإصابات في منطقة معينة، ربما في هذا البلد أو ذاك. ولكن نلاحظ حاليا، أن البلدان تكتشف بسرعة هذه البؤر وتتخذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الوباء".

وتضيف، "لذا لا حاجة هنا للحديث عن الموجة الثانية، بل يجب الحديث عن وجود هذا الفيروس فعلا ، وعن كيفية التصرف في مراكز التجمعات البشرية للوقاية من المرض ومنع انتشاره. هذا الفيروس ينتشر بسرعة حرائق الغابات. ولكن إذا اتخذت التدابير لمنع انتشاره وعزل من كان على اتصال بالمصابين، فسوف نتمكن من السيطرة على الوباء، ومنع ظهور الموجة الثانية".

المصدر: نوفوستي