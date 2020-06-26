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جراح روسي.. مادة نستخدمها في المطبخ وتسبب السرطان!

الصحة

جراح روسي.. مادة نستخدمها في المطبخ وتسبب السرطان!
Gettyimages.ru ANDRZEJ WOJCICKI
صورة تعبيرية
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حث جراح الأورام الروسي إيفان كاراسيف على التخلي عن زيت عباد الشمس المكرر، لأنه يمكن أن يتسبب بتطور السرطان.

وأشار الطبيب إلى أن الزيت الذي يتم الحصول عليه بعد عملية التكرير يتضمن مادتي الهكسان والبنزين، ومن المستحيل تماما إزالتها من المنتج.

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وبالإضافة إلى ذلك، تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة، على سبيل المثال، عند استعماله في القلي، تتشكل مواد مسرطنة في الزيت. ويتم امتصاصها في المنتجات ومعها تدخل الجسم يوميا.

وكتب كاراسيف على موقع إنستغرام: "يحتوي الزيت المكرر على كمية كبيرة من الدهون المتحولة التي تتراكم في الجسم، ومع مرور الوقت، تؤدي زيادة هذه المواد إلى تطور أمراض مختلفة وبالطبع السرطان".

وختم الطبيب كلامه بالقول: "من الافضل أن نستعمل زيت الزيتون العالي الجودة لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة، والتي تجنب تراكم السموم المنشطة للخلايا السرطانية في أجسامنا".

المصدر: نوفوستي

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