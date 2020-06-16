طبيب يحذر: بعض حالات "كوفيد-19" الحادة تشهد "تلفا تاما في بنية الرئة"

حذر طبيب من بعض الحالات الشديدة من "كوفيد-19" ، حيث تضررت الرئتان بشدة لدرجة أنه لم يعد ممكنا تمييز أنسجتها.

وأوضح الدكتور ماورو جياكا، أستاذ علوم القلب والأوعية الدموية في كلية كينغز كوليدج في لندن، "الاضطراب الكامل لهندسة الرئة"، أمام لجنة مجلس العلوم والتكنولوجيا التابعة لمجلس اللوردات في مؤتمر عبر الهاتف يوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وقال جياكا إنه درس تشريح 40 مريضا في إيطاليا ماتوا بسبب "كوفيد-19" بعد أن أمضوا 30 إلى 40 يوما في وحدة العناية المركزة.

وناقش البروفيسور "تجلط الدم الضخم" الذي لاحظه في رئتي المرضى. والذي يحدث عادة عندما تسد الجلطات الأوعية الدموية وتعيق تدفق الدم.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص يصابون بمرض شديد بفيروس كورونا يصابون بجلطات دموية خطيرة.

وقال جياكا: "في بعض الأحيان، لا يمكنك حتى أن تميز أن هذه كانت رئة"، مشيرا إلى أن المرضى الذين يظلون على قيد الحياة بعد الإصابة الشديدة بـ"كوفيد-19" قد يعانون من "مشاكل حقيقية".

وحذر البروفيسور من استمرار ارتفاع مستويات الفيروس في الرئتين حتى بعد وفاة المرضى.

وتحدث جياكا عن "ميزتين ملفتتين" في الرئتين المصابتين بفيروس كورونا. أولا، هناك "ثبات هائل" للفيروس في الرئة، وثانيا، هناك عدد من "الخلايا المدمجة الكبيرة جدا"، والتي تكون "إيجابية للفيروس" مع حوالي 10 و15 نواة.

إقرأ المزيد

وقال البروفيسور جياكا: "هذا ليس مرضا يسببه فيروس يقتل الخلايا، والذي له آثار عميقة على العلاج"، موضحا أن ملاحظاته كانت مختلفة تماما عن تلك التي شوهدت في الالتهاب الرئوي أو الإنفلونزا أو فيروس السارس.

ولاحظ الأطباء المضاعفات المثيرة للقلق لتخثر الدم في وقت سابق من الوباء. وقال دكتور جيه موكو، جراح الأعصاب في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك، لوكالة "رويترز": "من المدهش للغاية مدى تسبب هذا المرض في تشكل الجلطات".

المصدر: فوكس نيوز