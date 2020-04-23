أطعمة وطرق طبيعية لتنظيف رئتيك

تفيد تقنيات تطهير الرئة المدخنين، والذين يتعرضون بانتظام لتلوث الهواء، ومن يعانون من حالات مزمنة تؤثر على الجهاز التنفسي، مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن.

ويمكن أن يتسبب استنشاق الهواء الملوث ودخان السجائر والسموم الأخرى في إتلاف الرئتين وحتى التسبب في حالات صحية خطيرة. وبالتالي، فإن الحفاظ على صحة الرئتين ضروري من أجل جسم أكثر صحة.

إقرأ المزيد

وهنا بعض الطرق التي يمكن للناس استخدامها لمحاولة تنظيف الرئتين:

-هل من الممكن تطهير رئتيك؟

صحة الرئة أمر حيوي للشخص بشكل عام. والرئتان عبارة عن أجهزة ذاتية التنظيف تبدأ في شفاء نفسها بمجرد توقف تعرضها للملوثات، مثل التوقف عن التدخين.

وبعد تعرض الرئتين للتلوث، مثل دخان السجائر، قد يكون صدر الشخص محتقنا أو ملتهبا. ويتجمع المخاط في الرئتين لالتقاط الميكروبات ومسببات الأمراض، ما يساهم في الشعور بالثقل.

وقد يتمكن الأشخاص من استخدام تقنيات محددة للمساعدة في إزالة مخاط الرئتين (البلغم) والمهيجات لتخفيف احتقان الصدر وأعراض أخرى غير مريحة.

ويمكن أن تفتح بعض هذه الطرق أيضا المسالك الهوائية، وتحسن قدرة الرئة، وتقلل الالتهاب، ما قد يساعد على تقليل آثار التلوث والدخان في الرئتين.

-طرق تطهير الرئتين:

1. العلاج بالبخار:

يتضمن العلاج بالبخار استنشاق بخار الماء لفتح الشعب الهوائية ومساعدة الرئتين على تصريف المخاط.

إقرأ المزيد

وقد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة أعراضهم تزداد سوءا في الهواء البارد أو الجاف. ويمكن لهذا المناخ أن يجفف الأغشية المخاطية في الشعب الهوائية ويحد من تدفق الدم.

وعلى العكس، يضيف البخار الدفء والرطوبة إلى الهواء، ما قد يحسن التنفس ويساعد على تخفيف المخاط داخل الشعب الهوائية والرئتين. ويوفر استنشاق بخار الماء راحة فورية ويساعد الناس على التنفس بسهولة أكبر.

2. السعال المتحكم به:

السعال هو طريقة يمكن للجسم التخلص بها من السموم التي احتجزها في المخاط بشكل طبيعي. والسعال المتحكم فيه أو المضبوط، يخفف من المخاط الزائد في الرئتين.

ويوصي الأطباء بأن يقوم الأشخاص المصابون بداء الانسداد الرئوي المزمن بهذا التمرين للمساعدة في تنظيف رئاتهم.

يمكن للأشخاص اتباع الخطوات أدناه لتنظيف الرئتين من المخاط الزائد عن طريق السعال:

اجلس على كرسي مع استرخاء الكتفين، وإبقاء كلا القدمين مسطحة على الأرض

طوي الذراعين على المعدة

استنشق ببطء من خلال الأنف، ثم الزفير ببطء بينما تميل إلى الأمام، وتدفع الذراعين عكس المعدة

السعال 2 أو 3 مرات أثناء الزفير، مع إبقاء الفم مفتوحا قليلا

استنشق ببطء من خلال الأنف

أخذ قسط من الراحة ثم تكرار المراحل مجددا حسب الضرورة

3 . ممارسة الرياضة:

إقرأ المزيد

يمكن أن تؤدي التمارين المنتظمة إلى تحسين الصحة الجسدية والعقلية للأشخاص، وتقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب.

وتجبر التمارين العضلات على العمل بجدية أكبر، ما يزيد من معدل تنفس الجسم، وهو ما يؤدي إلى زيادة تزويد العضلات بالأكسجين، وتحسين الدورة الدموية، ما يجعل الجسم أكثر كفاءة في إزالة ثاني أكسيد الكربون الزائد الذي ينتجه الجسم عند ممارسة الرياضة.

وسيبدأ الجسم في التكيف لتلبية متطلبات التمرين المنتظم. وستتعلم العضلات كيفية استخدام الأكسجين بكفاءة أكبر وإنتاج كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون.

وعلى الرغم من أن ممارسة الرياضة قد تكون أكثر صعوبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة، يمكن لهؤلاء الأفراد الاستفادة من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ويجب على الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التليف الكيسي أو الربو استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل بدء نظام تمرين رياضي.

4. الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الرئتين. وقد تحمي هذه المركبات أنسجة الرئة من الآثار الضارة لاستنشاق الدخان.

إقرأ المزيد

وأفادت دراسة حديثة شملت أكثر من 1000 شخص بالغ في كوريا أن الأشخاص الذين يشربون كوبين على الأقل من الشاي الأخضر يوميا لديهم وظائف رئوية أكثر كفاءة من أولئك الذين لا يستهلكون هذا المشروب الساخن.

5. الأطعمة المضادة للالتهابات:

يمكن أن يجعل التهاب الشعب الهوائية التنفس صعبا ويجعل الصدر يشعر بثقل واحتقان. ويمكن لتناول الأطعمة المضادة للالتهابات أن يقلل الالتهاب لتخفيف هذه الأعراض.

وتشمل الأطعمة التي تساعد في مكافحة الالتهاب ما يلي:

الكركم والخضار الورقية، والكرز والتوت والزيتون، وعين الجمل والفاصوليا والعدس.

المصدر: ميديكال نيوز توداي