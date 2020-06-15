نسخ مختلفة من "كوفيد-19" قد تنتشر في بلدان العالم

أعلن البروفيسور جيورجي بازيكين، رئيس قطاع التطور الجزيئي في معهد مشكلات نقل المعلومات، أن التغيرات المختلفة لفيروس كورونا، يمكن أن تؤثر على مسار الجائحة في مختلف دول العالم.





وقال الخبير، يدرس العلماء في الوقت الحاضر تغيرات الفيروس من أجل معرفة هل "تؤثر هذه التغيرات بشكل ما في خصائصه".

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وأضاف، "كانت هناك عدة دراسات، تشير إلى أن نسخة معينة من الفيروس تنتشر في أوروبا وتسبب وفيات كثيرة". وعلى سبيل المثال الصين وإيطاليا، التي انتشر فيها "كوفيد-19" ولكن يلاحظ اختلاف في أعداد الوفيات. ولكن وفقا له لا يمكن النظر إلى هذه المشكلة من جانب واحد، "لأن المشكلة تكمن في الاختلافات العديدة بين الصين وإيطاليا، بالإضافة إلى اختلاف الفيروس. لذلك من الصعب فصل خصائص الفيروس عن الخصائص الوبائية للدول التي نتحدث عنها".

المصدر: فيستي. رو