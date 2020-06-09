هل يساعد فيتامين (ك) على محاربة الحالات الشديدة لـ"كوفيد-19"؟

أبلغ الباحثون عن نقص في فيتامين موجود في السبانخ والبيض والأجبان في حالات وفاة لمرضى "كوفيد-19" وقع إدخالهم إلى العناية المركزة.

ووفقا للباحثين في هولندا، فإن هذا يبعث أملا في أن التغيير في النظام الغذائي قد يكون جزءا من الوسائل المكافحة للعدوى الشديدة لمرض "كوفيد-19".

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وقام الباحثون بدراسة المرضى الذين تم إدخالهم إلى مستشفى "كانيسيوس فيلهيلمينا" في مدينة نايميخن الهولندية، ووجدوا أن هناك صلة بين نقص فيتامين (ك) وأسوأ نتائج فيروس كورونا.

ويسبب "كوفيد-19" تخثر الدم ويؤدي إلى تدهور الألياف المرنة في الرئتين. ويعد فيتامين (ك)، الذي يتم الحصول عليه من خلال الطعام وامتصاصه في الجهاز الهضمي، مفتاح إنتاج البروتينات التي تنظم التخثر ويمكن أن يحمي من أمراض الرئة.

ويسعى الباحثون الهولنديون الآن للحصول على تمويل لإجراء تجربة سريرية، لكن الدكتور روب جانسين، الباحث الرئيسي في الدراسة، قال إنه في ضوء النتائج الأولية سيشجع على تناول فيتامين (ك) بشكل صحي، باستثناء أولئك الذين يتناولون أدوية ترقق الدم مثل الوارفارين.

وأضاف: "نحن في وضع فظيع ورهيب في العالم. لدينا تدخل ليس له أي آثار جانبية، حتى أقل من الدواء الوهمي. هناك استثناء رئيسي واحد: الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للتخثر. إنه آمن تماما في الأشخاص الآخرين".

وتابع: "نصيحتي هي تناول مكملات فيتامين (ك). حتى إذا لم يساعد في علاج كوفيد-19 الشديد، فهو جيد للأوعية الدموية والعظام وربما أيضا للرئتين".

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وأوضح جانسين: "لدينا فيتامينات (ك1) و(ك2). ويوجد (ك1) في السبانخ والبروكلي والخضروات الخضراء والتوت وجميع أنواع الفواكه والخضروات. ويمتص الجسم (ك2) بشكل أفضل. والذي يتواجد بالجبن الهولندي، والجبن الفرنسي أيضا".

وقام البحث، الذي تم إجراؤه بالشراكة مع معهد أبحاث القلب والأوعية الدموية في ماستريخت، وهو واحد من أكبر معاهد أبحاث القلب والأوعية الدموية في أوروبا، بدراسة 134 مريضا بـ"كوفيد-19"، تم إدخالهم إلى مستشفى في الفترة ما بين 12 مارس و11 أبريل، إلى جانب مجموعة مراقبة من 184 مريضا متطابقين في العمر ليس لديهم المرض.

وعلى الرغم من هذه النتائج الواعدة، إلا أن عددا من الباحثين غير المشاركين في الدراسة، يؤكدون على ضرورة عدم التركيز على فيتامين واحد لمنع فيروس كورونا، مشيرين إلى أن الإفراط في تناول الفيتامينات قد يكون ضارا للصحة، بما في ذلك فيتامين (ك) خاصة لدى أولئك المصابين بأمراض الكبد. وبدلا من ذلك، يمكن التركيز على الأكل الصحي، والذي يشمل الفواكه والخضروات كل يوم، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء أقنعة الوجه لمكافحة فيروس كورونا.

المصدر: فوكس نيوز