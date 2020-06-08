 
مباشر
عاجل
أردوغان في اتصال مع ترامب: المشاغبون في أمريكا على صلة بالوحدات الكردية بشمال سوريا

أطعمة تساعد على النوم وأخرى تبقيك مستيقظا طوال الليل

الصحة

أطعمة تساعد على النوم وأخرى تبقيك مستيقظا طوال الليل
Gettyimages.ru lacaosa
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o1zv

كشفت دراسة حديثة أن العديد من الأمريكيين أبلغوا عن عدم  حصولهم على قسط كاف من النوم العميق، ما يدفعهم إلى الشعور بالتعب في كثير من الأحيان.

وبحسبما ورد في الدراسة، فإن الحرمان من النوم الجيد يؤثر على مزاج المشاركين وصحتهم وحتى زيجاتهم.

إقرأ المزيد
أنواع مختلفة للصيام المتقطع تساعد على فقدان الوزن
أنواع مختلفة للصيام المتقطع تساعد على فقدان الوزن

وتشير الدراسة إلى أن الأطعمة التي تحتوي على الميلاتونين، وهو هرمون ينظم النوم، بينها اللوز، على سبيل المثال، الذي يحتوي على الميلاتونين مع المغنيسيوم، ويرتبط بالتالي بتحسين جودة النوم.

ويرتبط الديك الرومي منذ فترة طويلة بالنعاس، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أنه يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يزيد من إنتاج الميلاتونين.

وإلى جانب مستويات عالية من البروتين، قد يكون الديك الرومي خيارا جيدا لتناول العشاء.

ويحتوي شاي البابونج على بعض مضادات الأكسدة التي ترتبط بالمستقبلات في الدماغ، لتعزيز النعاس.

ووفقا لمؤسسة Sleep Foundation ، يعد الجبن الريفي مزيجا جيدا من البروتينات الخالية من الدهون والأحماض الأمينية، ويمكن أن يساعد في منع انخفاض مستويات السيروتونين في الدماغ.

كما يعد الموز والأناناس والبرتقال والكرز اللاذع خيارات جيدة لنوم جيد.

ومن الواضح أنه في حين أن بعض الأطعمة تساعد على النوم، إلا أن البعض الآخر يمكن أن يسبب الحرمان منه.

إقرأ المزيد
فاكهة استوائية تعزز نظام المناعة وتقويه!
فاكهة استوائية تعزز نظام المناعة وتقويه!

ويعرف معظم الناس أن شرب الكحول سيء لأنماط النوم وأن الكافيين سيجعل النوم أكثر صعوبة، لكن القائمة لا تنتهي عند هذا الحد. على سبيل المثال، فإن البروكلي (والخضروات الصليبية الأخرى مثل الملفوف. الفجل. القرنبيط، الفلفل الحار الجرجير...) غنية بالألياف، وبالتالي فإن تناول هذه الأنواع من الخضروات قبل النوم قد يجعلك أقل راحة أثناء النوم.

ويمكن للأطعمة التي تسبب حرقة المعدة، مثل الأطعمة الحارة أو الحمضية، أن تؤدي أيضا إلى ليلة نوم مضطرب وحتى الشعور بحرقة في المعدة عند الصباح.

المصدر: فوكس نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا