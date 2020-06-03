7 طرق يمكنك من خلالها المساعدة في منع "الموجة الثانية المميتة من فيروس كورونا"

مع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق العام في بعض البلدان حول العالم، تصاعدت المخاوف من احتمال حدوث موجة انتشار جديدة لفيروس كورونا وخروجه عن نطاق السيطرة.

وعلى سبيل المثال، شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا كبيرا في الإصابات المرتبطة بالنوادي الليلية والحانات في العاصمة سيئول مطلع مايو، بعد وقت قصير من إعادة فتح الأماكن.

ومع ذلك، هناك أشياء يمكننا القيام بها لإبقاء الخطر منخفضا والمساعدة في منع موجة ثانية مميتة من فيروس كورونا، مع تخفيف الإغلاق.

وبهذا الصدد، نشر موقع "ذي صن" البريطاني تقريرا حول مجموعة طرق، يمكن من خلالها المساعدة في منع الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.

1- الحفاظ على التباعد الاجتماعي

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يزيد خطر الإصابة بالعدوى كلما اقتربت من شخص آخر مصاب بالفيروس، وتبعا لمقدار الوقت الذي تقضيه في الاتصال الوثيق: من غير المحتمل أن تصاب بالعدوى إذا مررت بجانب شخص آخر في الشارع.

وتوصي إدارة الصحة العامة في إنجلترا بمحاولة تحقيق التباعد مسافة مترين عن الناس، كإجراء وقائي.

2- غسل اليدين

حافظ على نظافة يديك ووجهك قدر الإمكان.

وعلى وجه الخصوص، يقول رؤساء الصحة إنه من الضروري غسل اليدين بالصابون والماء مدة 20 ثانية على الأقل.

وإذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، فاستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ من الكحول على الأقل، مع تجنب لمس العيون والأنف والفم بأيد غير مغسولة.

3- ارتداء أقنعة الوجه

يمكن ارتداء قناع الوجه في مكان مغلق، حيث لا يمكن إجراء التباعد الاجتماعي وأثناء التواصل مع أشخاص لا تلتقي بهم عادة، بما في ذلك المناطق المزدحمة ووسائل النقل العام أو في بعض المتاجر.

وتشير الأدلة إلى أن ارتداء قناع الوجه لا يحميك، ولكنه قد يحمي الآخرين إذا كنت مصابا ولكن لم تظهر عليك أعراض.

ومن المهم استخدام أقنعة الوجه بشكل صحيح، وغسل اليدين قبل وضعها وخلعها.

4- تجنب الحشود

يمكنك تقليص مخاطر انتشار العدوى عن طريق تقليل عدد الأشخاص، الذين تتواصل معهم بكثرة، لذا تجنب أوقات الذروة للتنقل عبر وسائل النقل العام قدر ما أمكن، على سبيل المثال.

ويجب على الشركات اتخاذ خطوات معقولة لتجنب تجمع الأشخاص معا، على سبيل المثال من خلال السماح باستخدام المزيد من المداخل والمخارج والدخول والخروج.

5- غسل الملابس بانتظام

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هناك بعض الأدلة على أن الفيروس يمكن أن يبقى على الأقمشة لبضعة أيام، لذلك إذا كنت تعمل مع أشخاص من خارج منزلك، اغسل ملابسك بانتظام.

ويجب النظر إلى تغيير الملابس في أماكن العمل، فقط عندما يكون هناك خطر كبير للإصابة أو إذا كان هناك أشخاص ضعفاء للغاية، كما هو الحال في دار الرعاية.

6- تجنب ساعات الذروة

إذا كان عليك التنقل (للعمل أو المدرسة، على سبيل المثال)، فكر في كيفية القيام بذلك وكذلك أوقات التنقل.

ولتقليل الطلب على شبكة النقل العام، عليك المشي أو ركوب الدراجة حيثما أمكن ذلك. وإذا كان عليك استخدام وسائل النقل العام، فيجب محاولة تجنب أوقات الذروة.

7- ابق في المنزل إذا ظهرت عليك أعراض المرض

في حال ظهرت أعراض فيروس كورونا على أحد أفراد الأسرة، فينبغي أن يحجر نفسه في غرفة مستقلة وعدم مغادرة المنزل، وكذلك عدم مغادرة بقية الأفراد مدة 14 يوما.

وتبدأ فترة 14 يوما، من اليوم الذي مرض فيه أول شخص في المنزل.

ويقلل هذا الإجراء، إلى حد كبير، من الكمية الإجمالية للعدوى التي يمكن أن تنقلها الأسرة إلى الآخرين في المجتمع.

المصدر: ذي صن