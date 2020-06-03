شروط إبطاء انتشار "كوفيد-19"

اكتشف علماء من الولايات المتحدة، أن درجة حرارة الهواء الجوي وعوامل مناخية أخرى تؤثر في انتشار "كوفيد-19".



ويفيد موقع ScienceDaily الأمريكي، بأن الباحثين حللوا البيانات اليومية عن الإصابات بـ "كوفيد-19" في الولايات المتحدة خلال الفترة من نهاية شهر يناير وإلى نهاية أبريل ومدى ارتباطها بدرجة حرارة الهواء الجوي والأمطار والأشعة فوق البنفسجية.

واتضح لهم، أن انتشار الفيروس ينخفض فعلا عند ارتفاع درجة حرارة الهواء إلى 11 درجة مئوية. وارتفاعها إلى أعلى لا علاقة له بانتشار الفيروس. ويشير الباحثون، إلى أن عدد الإصابات في الطقس الدافئ أقل مما في الطقس البارد، وأعلى عددا في درجات الحرارة السالبة.

ويضيف الباحثون، ليست درجة حرارة الهواء عاملا حاسما في انتشار الفيروس الذي يستمر حتى في درجات الحرارة الأعلى.

وقد أظهرت نتائج الدراسة، أن ارتفاع مستوى الأشعة فوق البنفسجية، يساعد أيضا على إبطاء وتيرة انتشار "كوفيد-19". أما رطوبة الجو والأمطار فليس لها تأثير ملحوظ في الوضع الوبائي.

ويقول الباحث شيف سهرة، استنادا إلى النتائج التي حصلنا عليها، لا يمكن توقع توقف انتشار الفيروس في موسم الصيف بصورة نهائية. مشيرا إلى أن هذه الدراسة هي الأولى في مجال تأثير درجة حرارة الهواء وعوامل الرطوبة والأمطار وكذلك الأشعة فوق البنفسجية في "كوفيد-19".

المصدر: نوفوستي