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كشف المضافات الغذائية الخطرة التي تحمل الرمز "E"

الصحة

كشف المضافات الغذائية الخطرة التي تحمل الرمز
Sputnik Arthur Lebedev
صورة تعبيرية
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كشف فلاديمير بيسونوف، مدير مختبر كيمياء الأغذية في قسم التغذية والتكنولوجيا الحيوية بمركز البحوث الفدرالية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، المضافات الخطرة التي تحمل الرمز "E".


واشار بيسونوف، إلى أن غالبية المضافات "E" غير خطرة على الصحة، حتى أن العديد من المنتجات الغذائية الشائعة تنتشر تحت هذا الرمز مثل الخل E260 حامض الخليك، والصودا E500 (أملاح الصوديوم من حمض الكربونيك) التي تستخدم لنفش عجينة الخبز وغيرها، وكذلك، التوت البري ، والتفاح- Е210 (حمض البنزويك) وغيرها من المواد الحافظة.

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وقال، "لكي يمنع استخدام المضافات التي تحمل الرمز "Е" ، يكفي الإعلان عن الشك أنها  تشكل خطورة على صحة الإنسان. لتصبح خاضعة لتطبيق مبدأ تخفيض المخاطر على الصحة، حيث يفسر أي شك مهما كان بأنه حظر".

ولكنه يضيف، المواد التي تحمل الرمز "Е" وتشكل خطورة على صحة الإنسان تشمل E103 (صبغ -نبات يسمى تاج الملوك أو قاتل الذئب)، E121-(صبغة صناعية)، E123 - (صبغة نباتية)، E128- (صبغة)، E216- حمض (مادة حافظة) خطرة على صحة الإنسان، E217 - حمض (مادة حافظة)، E240- فورمالديهايد (مادة حافظة) خطرة على صحة الإنسان ويمنع استخدامها في دول كثيرة.

المصدر: نوفوستي

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