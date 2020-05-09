 
مباشر
عاجل
دقيقة صمت في موسكو وأنحاء روسيا تخليدا لأرواح من قضوا في الحرب الوطنية العظمى

روسيا.. اكتشاف طريقة مبتكرة لتشخيص كوفيد-19

الصحة

روسيا.. اكتشاف طريقة مبتكرة لتشخيص كوفيد-19
Sputnik Sergei Pyatakov
فحص مريض باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nu71

وجد أطباء روس بديلا عن التصوير المقطعي المحوسب للكشف عن COVID-19، ليصبحوا بذلك أول المستعينين بالتصوير بالرنين المغناطيسي لكشف هذا المرض.

إقرأ المزيد
عملية مسح تكشف كيف يلحق فيروس كورونا الضرر برئتي المرضى في غضون أيام
عملية مسح تكشف كيف يلحق فيروس كورونا الضرر برئتي المرضى في غضون أيام

وتعتبر هذه الطريقة أكثر فعالية وأمانا بسبب استخدام الموجات الكهرومغناطيسية بدلا من الأشعة السينية، ما يسمح باللجوء إلى التصوير بالرنين المغناطيسي عند فحص النساء الحوامل والأطفال.

وأظهرت دراسة أجراها الأخصائيون في المركز السريري العلمي والتطبيقي للتشخيص وتقنيات التطبيب عن بعد في إدارة شؤون الصحة في موسكو، أن البيانات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة، أكثر شمولية ودقة بالمقارنة مع نتائج التصوير المقطعي المحوسب، بينما تستغرق عملية الفحص بأكملها حوالي عشر دقائق فقط.

واكتشف الأطباء الروس بفضل استخدام جهاز الرنين المغناطيسي، تشخيصا جديدا للمرض الناجم عن عدوى فيروس كورونا، وأطلقوا عليه cloudy sky sign "علامة السماء الملبدة بالغيوم"، وهي عبارة عن بقع في الصور تشبه السماء الغائمة.

المصدر: لينتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا