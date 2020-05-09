روسيا.. اكتشاف طريقة مبتكرة لتشخيص كوفيد-19

وجد أطباء روس بديلا عن التصوير المقطعي المحوسب للكشف عن COVID-19، ليصبحوا بذلك أول المستعينين بالتصوير بالرنين المغناطيسي لكشف هذا المرض.

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وتعتبر هذه الطريقة أكثر فعالية وأمانا بسبب استخدام الموجات الكهرومغناطيسية بدلا من الأشعة السينية، ما يسمح باللجوء إلى التصوير بالرنين المغناطيسي عند فحص النساء الحوامل والأطفال.

وأظهرت دراسة أجراها الأخصائيون في المركز السريري العلمي والتطبيقي للتشخيص وتقنيات التطبيب عن بعد في إدارة شؤون الصحة في موسكو، أن البيانات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة، أكثر شمولية ودقة بالمقارنة مع نتائج التصوير المقطعي المحوسب، بينما تستغرق عملية الفحص بأكملها حوالي عشر دقائق فقط.

واكتشف الأطباء الروس بفضل استخدام جهاز الرنين المغناطيسي، تشخيصا جديدا للمرض الناجم عن عدوى فيروس كورونا، وأطلقوا عليه cloudy sky sign "علامة السماء الملبدة بالغيوم"، وهي عبارة عن بقع في الصور تشبه السماء الغائمة.

المصدر: لينتا رو