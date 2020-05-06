ماذا يحصل إذا شربنا ماء ملوثا بفيروس كورونا؟

قال اخصائي علم الفيروسات أناتولي ألشتاين ، في مقابلة مع القناة "الخامسة" الروسية ، أنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا جراء تناول طعام أو ماء ملوث، فإن المرض سوف يكون كعدوى معوية.

وكان الطبيب الروسي يتحدث عن إمكانية إصابتنا بالفيروس في ظروف الحجر المنزلي.



وفقا للخبير ، فإن هذه الإمكانية رغم وجودها ولكن احتمال حدوثها "صغير إلى حد ما".



وقال عالِم الفيروسات: "يجب التأكد من نظافة الماء وفي حال وجود شكوك من شرب مياه صنبور الماء المنزلي فيجب اللجوء لغليه ثم شربه بعد تبريده، إضافة لغسل الفواكه ، والخضروات ، وإجراء المعالجة الحرارية للمنتجات - الحماية المعتادة لمنع الالتهابات المعوية".



كما أوصى بغسل اليدين في كثير من الأحيان، ومسح الأسطح، كون الرذاذ قد يصل إلى بعد 2 م على الأقل من الأشخاص الآخرين.





المصدر: RT