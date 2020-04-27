فيتامين أساسي وهام يساعد على النوم الجيد ليلا!

يحتاج الجسم إلى النوم للعمل بشكل صحيح. ولكن بعض الأشخاص يعانون من الأرق طوال الليل، ما يؤدي إلى ضبابية الدماغ في الصباح التالي.

وكشف "The Sleep Doctor" أن عالم النفس الإكلينيكي، مايكل بروس، قال: "يحظى فيتامين (د) باهتمام كبير حول فوائده المحتملة للمساعدة على النوم".

ووجد باحثون من قسم علم النفس في جامعة بالبرازيل، صلة بين نقص فيتامين (د) ومدة النوم.

ولوحظت العلاقة بين نقص فيتامين (د) وقلة النوم، لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 سنة وما فوق. وكان هناك 657 مشاركا، مع معاناة ما يقرب من 60% من حجم العينة، من نقص فيتامين (د).

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وبدعم زائد، قام العلماء في جامعة Qingdao الصينية بتحليل العديد من الدراسات، التي حللت دور فيتامين (د) في النوم. ووجدوا أيضا صلة بين انخفاض مستويات هذا الفيتامين وقلة النوم.

وافترض Sleep Doctor: "قد يؤثر فيتامين (د) على النوم من خلال المساعدة في تنظيم ساعاتنا اليومية". ثم أشار إلى الأبحاث التي تظهر أن "فيتامين (د) قد ينشط جينات الساعة اليومية التي بدورها تتحكم في الإيقاعات اليومية على مدار 24 ساعة. النور والظلام، كما نعلم، هما المنظمان الأساسيان لساعاتنا الحيوية الداخلية".

وأضاف أن الظلام يرسل إشارة إلى منطقة ما تحت المهاد تفيد بأن الوقت قد حان لتشعر بالتعب. ثم يفرز الدماغ هرمون الميلاتونين للحث على الشعور بالإرهاق. ويبدو أن فيتامين (د) قد يكون جزءا من الآلية التي يحافظ فيها ضوء الشمس على عمل الساعات الحيوية - ودورات نومنا اليومية – بشكل متزامن."

ولكن أشعة الشمس ليست الطريقة الوحيدة لامتصاص بعض فيتامين (د)، الذي يتوفر في شكل مكمل، وكذلك من النظام الغذائي للشخص.

ويؤكد Sleep Doctor أن الذهاب للنوم والاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم، مفيد. ومن الأفضل أيضا تجنب الكافيين والنيكوتين قبل وقت النوم.

المصدر: إكسبريس