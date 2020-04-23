عالمة أحياء تحذر: القضاء على الفيروس التاجي لا يكفي!

دعت ماريا فورونتسوفا عالمة الأحياء، المشاركة في نشاطات الأمم المتحدة في مجال حماية الحيوان والتنوع البيولوجي، إلى تغيير استراتيجية عيش النوع البشري لتفادي الأوبئة وإنقاذ الكوكب.

وشددت الخبيرة على أن طريقة عيش الإنسان حاليا تؤدي إلى تدمير بيئته المعيشية واستنزافها بطريقة مهلكة.

ونقلت فورونتسوفا عن علماء الفيروسات، تأكيدهم أن البشرية إذا تخلصت من "كوفيد – 19"، دون تغيير استراتيجيتها، فستكون هناك بعد عامين جائحة أخرى".

وتابعت مشيرة إلى وجود "عدد كبير من الفيروسات، وهي جديدة على البشر، وعندما يكون الفيروس أو الطفيليات جديدة، تكون عادة خطيرة للغاية ومميتة. إذا لم نعد النظر في تعريف استراتيجياتنا كنوع، ستستمر الأوبئة".

وأكدت الخبيرة أن البشرية في حاجة ماسة إلى تغيير استراتيجيتها "الطفيلية" فيما يتعلق بالطبيعة، وإلى استراتيجية مختلفة تكرس تعايشا طبيعيا.

المصدر: نوفوستي