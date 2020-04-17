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منظمة الصحة العالمية تصدر قائمة بالأغذية للوقاية من فيروس كورونا

الصحة

منظمة الصحة العالمية تصدر قائمة بالأغذية للوقاية من فيروس كورونا
Reuters
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أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمة بالأغذية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت المنظمة في نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض كوفيد-19 نشرتها على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنه يجب تناول غذاء متوازن كل يوم للحصول على:

- الفيتامينات
- المعادن
- الألياف الغذائية
- البروتين
- مضادات الأكسدة
وأضافت أن الجسم يحتاج إلى تلك المكونات لتعزيز الصحة وتقوية الجهاز المناعي، وللحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية.

المصدر: RT

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