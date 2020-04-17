منظمة الصحة العالمية تصدر قائمة بالأغذية للوقاية من فيروس كورونا

أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمة بالأغذية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت المنظمة في نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض كوفيد-19 نشرتها على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنه يجب تناول غذاء متوازن كل يوم للحصول على:

- الفيتامينات

- المعادن

- الألياف الغذائية

- البروتين

- مضادات الأكسدة

وأضافت أن الجسم يحتاج إلى تلك المكونات لتعزيز الصحة وتقوية الجهاز المناعي، وللحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية.

المصدر: RT