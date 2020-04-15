اختراق طبي غير متوقع مستمد من مكافحة السرطان!

وجد علماء طريقة لإصلاح عضلات القلب في اختراق طبي غير متوقع ناتج عن جهود حثيثة في مكافحة السرطان.

وعلى عكس العضلات الأخرى، يكافح القلب للتجديد في حالة تلفه، لذلك يمكن أن يساعد الاكتشاف أولئك الذين عانوا من أزمة قلبية أو سكتة قلبية.

ويمكن أن تؤدي الأنسجة التالفة إلى ضخ القلب لكمية أقل من الدم إلى أن يفشل في النهاية، ولكن الآن، قد يكون هناك طريقة مذهلة تساعد الأطباء على إعادة إصلاح عضلة القلب.

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ويأتي هذا الاكتشاف بعد أن استهدف الباحثون جينا، يمكن أن يتسبب في انتشار الخلايا السرطانية، ووجدوا طريقة لتفعيله وإيقافه.

وفي أجزاء أخرى من الجسم، يؤدي الجين إلى نمو الأورام، ولكن عندما يصبح نشطا في القلب، فإنه يساعد على إصلاح الأنسجة التالفة.

وأجرى العلماء دراستهم على الفئران، أملا في أن تقدم النتائج الفائدة الأفضل للبشر في نهاية المطاف.

وقالت الدكتورة كاثرين ويلسون، قائدة الدراسة من جامعة كامبريدج: "هذا مثير حقا لأن العلماء كانوا يحاولون جعل خلايا القلب تتكاثر لفترة طويلة. لا يمكن لأي من العلاجات الحالية عكس تلف أنسجة القلب".

واكتشف فريق البحث، الذي يدرس جين "Myc" المسبب لتكاثر الخلايا، والمهم في انتشار السرطان، أنه يعمل في القلب فقط عندما يتم تنشيط جين ثان يسمى "Ccnt1".

وقال ويلسون: "إن عدم قدرة القلب على تجديد نفسه هو حاجة سريرية كبيرة لم تتم تلبيتها. حتى عندما يتم تفعيل Myc في القلب، فإن الأدوات الأخرى ليست موجودة لجعله يعمل. والآن نعلم ما هو مفقود، يمكننا إضافته وجعل الخلايا تتكاثر".

ونُشرت الدراسة في مجلة Nature Communications.

المصدر: ديلي ميل